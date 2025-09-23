Криптобум створив десятки тисяч нових мільйонерів, які тепер купують паспорти за біткоїни

Кількість криптовалютних мільйонерів у світі за останні 12 місяців зросла на 40%, сягнувши майже 242 тисяч осіб. Ще більш вражаючу динаміку продемонстрували власники біткоїна: кількість біткоїн-мільйонерів за той самий період злетіла на 70% і на червень 2025 року склала 145 100 осіб. Про це йдеться у звіті Crypto Wealth Report 2025, підготовленому провідною міграційною компанією Henley & Partners, передає Business Insider.

Новий клас багатіїв шукає «золоті візи»

Цей стрімкий приріст багатства, згенерованого в цифрових активах, створив новий тренд: криптомільйонери почали активно купувати «золоті візи» — посвідки на проживання та громадянство в обмін на інвестиції.

«Ми перейшли від практично нульових запитів, пов'язаних з криптовалютою, п'ять років тому, до регулярних звернень, особливо від технологічних підприємців та молодих заможних осіб», — розповів Домінік Волек, керівник відділу приватних клієнтів Henley & Partners.

Уряди країн від Карибського басейну до Перської затоки починають адаптуватися до цього попиту. Наразі Сент-Кітс і Невіс, Панама та Об'єднані Арабські Емірати вже приймають біткоїни як оплату в рамках своїх інвестиційних програм, переважно через купівлю нерухомості.

Чому криптоінвестори обирають такий шлях

Головна причина полягає в тому, що більша частина статків цих людей зберігається саме в цифрових активах. Конвертація великих сум у традиційну валюту є незручною, може призвести до додаткових податків та високих банківських комісій.

«Для людини зі значним цифровим багатством, блокчейн-транзакція, що займає хвилини, порівняно з триденним банківським переказом — серйозний бар'єр», — пояснив Волек.

Що таке «золоті візи» та інвестиційна міграція?

«Золота віза» — це неформальна назва для державних програм отримання посвідки на проживання або громадянства за інвестиції.

Як це працює: Багато країн світу пропонують іноземцям отримати право на проживання або навіть паспорт в обмін на значні інвестиції в їхню економіку.

Це може бути:

Купівля нерухомості на певну суму.

Інвестиції в бізнес та створення робочих місць.

Купівля державних облігацій.

Прямий внесок у державний фонд.

Ці програми є популярними серед заможних людей з усього світу, оскільки дозволяють отримати «запасний аеродром», свободу пересування (безвізовий доступ до багатьох країн) та оптимізувати податкове навантаження. Індустрія інвестиційної міграції завжди адаптувалася до нових джерел багатства — від нерухомості та фінансових портфелів до, тепер, цифрових активів.

