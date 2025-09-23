У застосунку «Резерв+» виникли технічні труднощі

Міністерство оборони України повідомило про технічні збої в роботі застосунку «Резерв+». Наразі спостерігаються труднощі з обміном даними між застосунком та реєстром військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Через ці проблеми користувачі тимчасово не можуть:

оновлювати електронний військово-обліковий документ;

надсилати запити до реєстру (наприклад, для отримання направлення на ВЛК, уточнення даних чи оформлення відстрочки).

Що робити користувачам

Міноборони запевняє, що всі раніше видані електронні документи залишаються дійсними. Користувачам рекомендовано завантажити PDF-версію свого документа, щоб він завжди був доступним. Для цього потрібно:

Зайти на головний екран застосунку «Резерв+».

Натиснути на три крапки.

Обрати функцію «Завантажити PDF».

Команда розробників вже працює над усуненням проблеми, і очікується, що робота застосунку буде відновлена найближчим часом.