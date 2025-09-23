Ціни на нафту знижуються після домовленості Іраку та Курдистану про відновлення експорту

Ціни на нафту знижуються п’ятий день поспіль. Це сталося після того, як Ірак та уряд Іракського Курдистану досягли попередньої угоди про відновлення роботи нафтопроводу. Це рішення посилило побоювання щодо надлишку пропозиції на ринку, повідомляє Reuters.

Станом на 09:39, ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 0,51%, до $66,23 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 0,47%, до $61,99 за барель. За останні п’ять торгових сесій Brent та WTI втратили 3% та 4% відповідно.

Чому ціни падають

Відновлення експорту. Відновлення роботи трубопроводу дозволить відновити експорт близько 230 000 барелів нафти на день з іракського Курдистану. Зазначимо, що експорт було призупинено з березня 2023 року.

Надлишок пропозиції. Старший аналітик LSEG Ан Фам зазначив, що ключовим фактором залишається надлишкова пропозиція на ринку. За його словами, попит на нафту залишається невизначеним на тлі розвитку електромобілів та економічних проблем.

Прогноз IEA. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує, що світова пропозиція нафти зростатиме швидше. Надлишок може посилитися у 2026 році, оскільки країни-члени ОПЕК+ збільшують видобуток, а також зростає пропозиція від виробників, які не входять до цього об'єднання.

Інші фактори

Трейдери продовжують стежити за можливим посиленням санкцій ЄС щодо російської нафти, а також за напругою на Близькому Сході.

За попередніми опитуваннями Reuters, минулого тижня запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли.

Експорт сирої нафти з Саудівської Аравії в липні досяг найнижчого рівня за чотири місяці. Водночас Ірак, другий за величиною виробник в ОПЕК, збільшив експорт нафти.