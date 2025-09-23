У В'єтнамі закривають 86 млн банківських рахунків через вимогу біометричної верифікації

У В'єтнамі розпочався процес закриття 86 мільйонів банківських рахунків, власники яких не виконали нову вимогу щодо обов'язкової верифікації за біометричними даними обличчя. Цей захід є частиною нової державної політики, спрямованої на боротьбу з фінансовими злочинами, пише Cointelegraph.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові правила та їхні наслідки

Згідно з новими правилами, запровадженими Державним банком В'єтнаму, для будь-якого онлайн-переказу на суму понад 10 мільйонів в'єтнамських донгів (близько $379) тепер потрібна біометрична автентифікація.

Це створило значні проблеми для багатьох власників рахунків, особливо для іноземців, які залишили країну. Один із колишніх іноземних підрядників поскаржився на форумі Reddit, що тепер він змушений особисто летіти до В'єтнаму, щоб оновити біометричні дані, інакше його рахунок буде закрито без можливості дистанційного вирішення проблеми.

За даними місцевих ЗМІ, з приблизно 200 мільйонів банківських рахунків у країні, верифікацію за новими правилами пройшли лише 113 мільйонів. Решта 86 мільйонів, які переважно є неактивними або незатребуваними, підлягають закриттю з 1 вересня.

Причина — боротьба з ШІ-шахрайством

В'єтнамська влада пояснює запровадження таких жорстких заходів необхідністю боротьби зі зростаючим рівнем шахрайства, зокрема, з використанням штучного інтелекту. Сучасні технології дозволяють зловмисникам підробляти обличчя для обходу систем безпеки. У травні місцева поліція викрила злочинну групу, що використовувала фейкові скани облич та відмила близько $39 мільйонів.

Водночас деякі експерти у В'єтнамі зазначають, що новина може бути перебільшеною. За їхніми словами, зміни торкнулися переважно неактивних рахунків або рахунків іноземців, що залишили країну, і не викликали значного обурення серед місцевого населення.