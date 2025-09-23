ОАЕ обмінюватимуться даними про крипту, WLFI запустить дебетову картку: що нового

ОАЕ підписали угоду про обмін податковою інформацією щодо криптовалют

Об'єднані Арабські Емірати зробили важливий крок для посилення податкової прозорості у сфері криптовалют, приєднавшись до Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією в рамках Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Цей крок дозволить ОАЕ обмінюватися податковими даними про операції з криптоактивами з іншими країнами-підписантами угоди. Про це повідомляє Міністерство фінансів ОАЕ.

Що це означає:

Прозорість і відповідність: Угода має на меті підвищити прозорість криптогалузі та узгодити її з міжнародними податковими стандартами.

Терміни: Впровадження нових правил заплановано на 2027 рік, а перший обмін даними має відбутися у 2028 році.

Публічні консультації: Міністерство фінансів ОАЕ оголосило про початок публічних консультацій, які триватимуть до 8 листопада 2025 року. До участі запрошуються всі, хто має відношення до криптоіндустрії: від бірж і трейдерів до консультантів і провайдерів гаманців. Мета — розробити ефективні правила, що враховують потреби ринку.

Приєднання ОАЕ до CARF свідчить про зростаючу увагу до регулювання криптовалют на міжнародному рівні та прагнення країни відповідати глобальним стандартам.

WLFI представить дебетову картку

WLFI, відома також як World Liberty Financial, планує запустити власний мобільний застосунок та дебетову картку. Про це повідомив співзасновник проєкту Закарі Фолкман на конференції Impact, що проходила в рамках Korea Blockchain Week 2025.

Що відомо про нові продукти:

Мобільний застосунок: Фолкман описав його як «суміш Venmo та Robinhood». Він поєднуватиме традиційні P2P-платежі (від людини до людини) з можливостями для торгівлі.

Дебетова картка WLFI: Ця картка буде прив'язана до застосунку. Користувачі зможуть оплачувати товари та послуги, використовуючи стейблкоїн USD1. За словами Фолкмана, картка буде сумісна з Apple Pay.

Інтеграції та партнерства: Хоча Фолкман не уточнив, чи будуть підтримуватися інші криптовалюти, він зазначив, що компанія підписала меморандум про взаєморозуміння з південнокорейською криптобіржею Bithumb для вивчення бізнес-можливостей.

Фолкман також підкреслив, що WLFI не планує запускати власний блокчейн, оскільки це суперечить концепції проєкту та його орієнтації на стейблкоїни.

Наразі точні дати випуску застосунку та дебетової картки невідомі, а також не розголошується, яка платіжна мережа (наприклад,Visa або Mastercard) буде партнером проєкту.

Активи криптофондів досягли річного максимуму

За даними звіту CoinShares, з 12 по 20 вересня криптофонди залучили $1,9 млрд інвестицій, а загальний обсяг активів під їхнім управлінням (AUM) сягнув $40,4 млрд, оновивши річний максимум. Це свідчить про відновлення інтересу інвесторів до цифрових активів.

Після того, як Федеральна резервна система США знизила ключову ставку, інвестори спочатку були обережними. Однак, зазначають аналітики, більша частина притоку коштів — $746 млн — надійшла саме наприкінці тижня, коли ринки почали адаптуватися до нових умов.

Лідери за обсягом інвестицій:

Біткоїн-продукти: залучили найбільше — $977 млн.

Ethereum-фонди: отримали $772 млн, що довело їхній загальний показник з початку року до рекордних $12,6 млрд.

Solana та XRP: також продемонстрували значні надходження — $127,3 млн та $69,4 млн відповідно. Це сталося зокрема завдяки запуску спотового ETF на базі XRP у США.

Більша частина інвестицій надійшла зі США — $1,8 млрд. Також у лідерах — Німеччина ($51,6 млн), Швейцарія ($47,3 млн) та Бразилія ($9,3 млн).

Ці дані підтверджують, що, попри попередню обережність, інституційні інвестори продовжують активно вкладати кошти в криптопродукти, що сприяє зростанню ринку.

Bloomberg:Crypto.com підтвердила хакерську атаку у 2023 році

Криптовалютна біржа Crypto.com стала жертвою хакерської атаки на початку 2023 року, внаслідок якої зловмисники отримали доступ до персональних даних обмеженої кількості користувачів. Ця інформація була розкрита в матеріалі Bloomberg, присвяченому одному з хакерів, Ною Урбану, члену угруповання Scattered Spider.

Атаку на Crypto.com здійснив сам Урбан разом із ще одним хакером, відомим як «Джек». Використавши скомпрометований акаунт співробітника біржі, вони отримали доступ до даних, а для їх збору використовували систему логістичної компанії United Parcel Service Inc. (UPS).

У коментарі для Bloomberg представники Crypto.com підтвердили факт злому та повідомили, що він торкнувся лише невеликого кола користувачів. Біржа запевнила, що кошти клієнтів не постраждали.

Ной Урбан є частиною угруповання Scattered Spider, яке відоме масштабними атаками на технологічні компанії. Раніше Урбан і його група (тоді під назвою 0ktapus) зламали Twilio Inc. та Gemini Trust Co., викравши персональні дані мільйонів клієнтів. За словами Урбана, його мотивацією була «фінансова свобода» для розваг.

У березні 2023 року ФБР провело обшук у його будинку, вилучивши криптовалюту, готівку та інші цінні речі, але це не зупинило його незаконну діяльність.

У січні 2024 року Ноя Урбана заарештували за злам 13 компаній. У серпні 2025 року суд засудив його до 10 років ув'язнення за шахрайство та крадіжку криптовалют.

Крім тюремного терміну, Урбан також має сплатити $13,4 млн як компенсацію постраждалим. Його власні активи, зокрема криптовалюта на суму $4,8 млн, були конфісковані.

Після оголошення вироку Урбан висловив жаль, проте не каяття, заявивши, що йому «подобається те, як він прожив життя».