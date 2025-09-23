Українці активно скуповують нерухомість у Болгарії

Українці увійшли до топ-10 іноземних покупців нерухомості в Болгарії. Найчастіше купують об'єкти на узбережжі Чорного моря і в гірських регіонах, популярних для зимового туризму. Про це повідомляє open4business.

Що відомо

Зазначається, що іноземці активно скуповують житло в Болгарії, формуючи значну частку угод на ринку нерухомості.

За даними Болгарської асоціації нерухомості, у 2024−2025 роках найбільший інтерес виявляють громадяни Великої Британії, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Румунії та України.

Де купують житло

Найбільше покупці цікавляться об'єктами на узбережжі Чорного моря (Варна, Бургас, Несебр) і в гірських регіонах, популярних для зимового туризму (Банско, Пампорово).

Топ-10 країн покупців нерухомості в Болгарії

Велика Британія

Німеччина

Греція

Ізраїль

Румунія

Туреччина

Італія

Росія

Україна

Польща.

Українці міцно закріпилися в першій десятці іноземних покупців: їхній інтерес зумовлений як тимчасовою релокацією через війну, так і інвестиційними мотивами — можливістю здачі житла в оренду в курортних містах.

Аналітики підкреслюють, що попит з боку іноземців стимулює зростання цін. Так, за рік вартість житла на морських курортах збільшилася в середньому на 8−10%, у Софії — на 6−7%.

Крім того, популярними залишаються квартири в новобудовах середнього сегмента (від 60 тис. євро), а також апартаменти для здачі в оренду туристам.

При цьому аналітики прогнозують подальше зростання попиту з боку громадян України та Ізраїлю, а також пожвавлення інтересу з країн ЄС, де ціни на житло значно вищі, ніж у Болгарії.