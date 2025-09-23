NovaPay погасив облігації серії С на суму 100 млн грн

NovaPay завершив черговий інвестиційний етап, успішно погасивши дворічні облігації серії С. Компанія повністю виконала свої зобов’язання перед інституційними інвесторами, виплативши 100 млн грн номінальної вартості та накопичені відсотки доходу, йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

Одночасно з погашенням серії С на фондовій біржі «Перспектива» стали доступні облігації для інституційних інвесторів серії K. Нові цінні папери мають термін обігу — до 6 серпня 2028 року, виплата відсотків — щоквартально. Номінальна ставка — 18%.

Надійність корпоративних облігацій NovaPay підтверджується рейтинговим агентством «Стандарт-Рейтинг», яке нещодавно оновило кредитний рейтинг компанії та дев’яти серій її облігацій — A, B, C, D, E, F, G, H, та I.

Усі цінні папери отримали рівень uaАА, що означає дуже високу кредитоспроможність порівняно з іншими борговими інструментами в Україні.

Протягом 2023−2024 років NovaPay здійснила дев'ять випусків відсоткових облігацій, а в 2025 році випустила ще дві серії. Приватні інвестори також можуть долучитися до інвестування в облігації NovaPay через мобільний застосунок компанії — швидко, легко та зручно.