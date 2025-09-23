Академія Мінфін запускає новий курс разом з Олесем Вареником: «Портфельне інвестування»

Чи стикалися ви з ситуацією, коли придбали окремі акції, криптовалюту або нерухомість, але не отримали очікуваного результату? Найчастіше причина криється у відсутності системної стратегії. Саме для того, щоб навчити приватних інвесторів працювати з капіталом грамотно, Академія Мінфін разом з інвестором та президентом клубу Investhub Олесем Вареником створили новий курс «Портфельне інвестування».

Для кого цей курс?

Для тих, хто хоче перевести інвестиції з хаотичних у системні.

Для новачків, які не розуміють, з чого почати.

Для інвесторів, які хочуть мінімізувати ризики й контролювати емоції.

Для тих, хто планує зберігати та примножувати капітал у довгостроковій перспективі.

Чому саме портфельне інвестування?

На відміну від спонтанних покупок активів чи звички тримати кошти «під подушкою», портфельний підхід дає змогу диверсифікувати ризики, уникати типових помилок та створити стабільну основу для довгострокового зростання. Учасники курсу дізнаються як формувати власний інвестиційний портфель, визначати оптимальне співвідношення ризику й дохідності та використовувати інструменти, які працюють у різних ринкових умовах.

Що ви отримаєте на курсі

Мета програми — дати практичні знання, які можна одразу застосовувати. Ви отримаєте:

розуміння переваг системного підходу до інвестицій;

знайомство з активами: акціями, облігаціями, ETF, золотом, нерухомістю, криптовалютою;

вміння визначати особисті фінансові цілі та ризик-профіль;

навички створення і перевірки портфеля;

навички контролю ефективності та підтримання балансу.

Формат навчання

Курс складається з 10 відеоуроків тривалістю від 25 до 35 хвилин. Уроки побудовані у зручній структурі: вступ, пояснення ключових тез, підсумки. Матеріал подається у форматі пояснень експерта з презентаціями, що робить процес максимально наочним. Записи відеоуроків доступні у будь-який зручний вам час.

З програмою курсу ви можете ознайомитися за посиланням.

Хто веде курс:

Автор і лектор — Олесь Вареник:

Президент Клубу Investhub .

. Найбільш диверсифікований інвестор України.

Автор популярного YouTube-каналу Investhub про інвестиції.

про інвестиції. Професор ДУ КАІ, доктор юридичних наук, адвокат.

Його досвід поєднує глибокі академічні знання з практикою реального інвестування, що дозволяє подати матеріал максимально доступно та результативно.

Чому варто долучитися вже зараз

Курс допоможе вам отримати практичні знання для побудови власного портфеля, що відповідатиме саме вашим цілям і рівню ризику. Ви навчитеся ухвалювати рішення системно, без хаотичних дій та емоційних помилок. Академія Мінфін зробила програму структурованою й практично орієнтованою, тож після її проходження ви зможете самостійно формувати, підтримувати та розвивати інвестиційний портфель, відстежувати його результати й масштабувати стратегію під нові життєві та фінансові цілі.

Перший урок — безкоштовно!

Зробіть перший крок до грамотних інвестицій

Якщо ви готові перейти від хаотичних дій до чіткої стратегії, долучайтеся до курсу «Портфельне інвестування» від Академії Мінфін. Це ваш шанс створити основу для фінансової стабільності та незалежності. Почніть з безкоштовного уроку та відчуйте, як навчання допомагає інвестувати з гідністю, впевненістю і стратегічною перспективою.