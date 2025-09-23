Академія Мінфін запускає новий курс разом з Олесем Вареником: «Портфельне інвестування»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 вересня 2025, 10:01

Академія Мінфін запускає новий курс разом з Олесем Вареником: «Портфельне інвестування»

Чи стикалися ви з ситуацією, коли придбали окремі акції, криптовалюту або нерухомість, але не отримали очікуваного результату? Найчастіше причина криється у відсутності системної стратегії. Саме для того, щоб навчити приватних інвесторів працювати з капіталом грамотно, Академія Мінфін разом з інвестором та президентом клубу Investhub Олесем Вареником створили новий курс «Портфельне інвестування».

Чи стикалися ви з ситуацією, коли придбали окремі акції, криптовалюту або нерухомість, але не отримали очікуваного результату?

Для кого цей курс?

  • Для тих, хто хоче перевести інвестиції з хаотичних у системні.
  • Для новачків, які не розуміють, з чого почати.
  • Для інвесторів, які хочуть мінімізувати ризики й контролювати емоції.
  • Для тих, хто планує зберігати та примножувати капітал у довгостроковій перспективі.

Чому саме портфельне інвестування?

На відміну від спонтанних покупок активів чи звички тримати кошти «під подушкою», портфельний підхід дає змогу диверсифікувати ризики, уникати типових помилок та створити стабільну основу для довгострокового зростання. Учасники курсу дізнаються як формувати власний інвестиційний портфель, визначати оптимальне співвідношення ризику й дохідності та використовувати інструменти, які працюють у різних ринкових умовах.

Що ви отримаєте на курсі

Мета програми — дати практичні знання, які можна одразу застосовувати. Ви отримаєте:

  • розуміння переваг системного підходу до інвестицій;
  • знайомство з активами: акціями, облігаціями, ETF, золотом, нерухомістю, криптовалютою;
  • вміння визначати особисті фінансові цілі та ризик-профіль;
  • навички створення і перевірки портфеля;
  • навички контролю ефективності та підтримання балансу.

Формат навчання

Курс складається з 10 відеоуроків тривалістю від 25 до 35 хвилин. Уроки побудовані у зручній структурі: вступ, пояснення ключових тез, підсумки. Матеріал подається у форматі пояснень експерта з презентаціями, що робить процес максимально наочним. Записи відеоуроків доступні у будь-який зручний вам час.

З програмою курсу ви можете ознайомитися за посиланням.

Хто веде курс:

Автор і лектор — Олесь Вареник:

  • Президент Клубу Investhub.
  • Найбільш диверсифікований інвестор України.
  • Автор популярного YouTube-каналу Investhub про інвестиції.
  • Професор ДУ КАІ, доктор юридичних наук, адвокат.

Його досвід поєднує глибокі академічні знання з практикою реального інвестування, що дозволяє подати матеріал максимально доступно та результативно.

Чому варто долучитися вже зараз

Курс допоможе вам отримати практичні знання для побудови власного портфеля, що відповідатиме саме вашим цілям і рівню ризику. Ви навчитеся ухвалювати рішення системно, без хаотичних дій та емоційних помилок. Академія Мінфін зробила програму структурованою й практично орієнтованою, тож після її проходження ви зможете самостійно формувати, підтримувати та розвивати інвестиційний портфель, відстежувати його результати й масштабувати стратегію під нові життєві та фінансові цілі.

Перший урок — безкоштовно!

Зробіть перший крок до грамотних інвестицій

Якщо ви готові перейти від хаотичних дій до чіткої стратегії, долучайтеся до курсу «Портфельне інвестування» від Академії Мінфін. Це ваш шанс створити основу для фінансової стабільності та незалежності. Почніть з безкоштовного уроку та відчуйте, як навчання допомагає інвестувати з гідністю, впевненістю і стратегічною перспективою.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
stas12345
stas12345
23 вересня 2025, 11:51
#
Вареники це добре для українців, одже наближає перемогу
+
0
MAXAOH
MAXAOH
23 вересня 2025, 11:52
#
Очередной «миллионер», который по доброте душевной и из-за обострённого чувства альтруизма, решил научить всех быть богатыми)))
Умел бы инвестировать, таким бы не занимался!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами