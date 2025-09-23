Єгипетський мільярдер Савіріс інвестує до $50 млрд в інфраструктуру США

Найбагатша людина Єгипту Нассеф Савіріс планує вкласти до $50 млрд в інфраструктурні проєкти у Сполучених Штатах, пише Financial Times.

На інфраструктурних інвестиціях у США сфокусується компанія, утворена в результаті об'єднання його виробника хімікатів, що готується, і добрив OCI Global з будівельною Orascom Construction його сім'ї.

«Ми хочемо зосередити наступний етап нашого бізнесу на області, де ми бачимо найбільші можливості — інфраструктуру», — заявив мільярдер FT.

Передбачається, що об'єднаний бізнес, серед іншого, виграє від різкого зростання витрат на дата-центри.

Компанія планує найближчим десятиліттям інвестувати в американську інфраструктуру як власний капітал, так і кошти партнерів.