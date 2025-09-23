Нацбанк став головним акціонером Національного депозитарію

Кабмін передав Нацбанку державну частку в Центральному депозитарії цінних паперів — ПАТ «Національний депозитарій України». Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що відомо

«Визначено […] Національний банк органом управління державною часткою у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів», — повідомив Мельничук.

Окрім того, визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабміну від 7 листопада 2013 року № 880 «Про визначення органу управління державною часткою у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів».

Раніше цією часткою управляла Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.