Кабмін передав Нацбанку державну частку в Центральному депозитарії цінних паперів — ПАТ «Національний депозитарій України». Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.
23 вересня 2025, 8:27
Нацбанк став головним акціонером Національного депозитарію
Що відомо
«Визначено […] Національний банк органом управління державною часткою у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів», — повідомив Мельничук.
Окрім того, визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабміну від 7 листопада 2013 року № 880 «Про визначення органу управління державною часткою у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів».
Раніше цією часткою управляла Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Джерело: Мінфін
