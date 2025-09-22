PayPal інвестує в блокчейн-стартап Stable

Компанія PayPal оголосила про стратегічне партнерство з Stable — новим блокчейном першого рівня, розробленим для транзакцій зі стейблкоїнами. Угода передбачає інвестицію від венчурного підрозділу PayPal Ventures та інтеграцію стейблкоїна PayPal USD (PYUSD) у мережу Stablechain. Про це у понеділок, 22 вересня, йдеться у спільному пресрелізі компаній, передає PR Newswire.

Згідно з анонсом, користувачі зможуть використовувати PYUSD для комерційних та фінансових транзакцій у мережі Stablechain. Інтеграція буде реалізована за допомогою технології крос-чейн мосту від LayerZero.

Представники Stable наголосили, що поєднання їхньої швидкої мережі зі зниженими комісіями та досвіду PayPal допоможе створити «наступний справжній прорив у транскордонних транзакціях».

Стартап Stable нещодавно вийшов з режиму «невидимості» та закрив початковий раунд фінансування на $28 мільйонів за участі таких інвесторів, як Bitfinex та Hack VC. Цікаво, що нативним токеном для сплати комісій у мережі Stable є USDT, однак тепер вона буде підтримувати і PYUSD.