Курс євро зріс на 13 копійок у понеділок, 22 вересня, на міжбанківських торгах. Водночас курс долара залишився без змін. Про це свідчать дані «Мінфіну».
22 вересня 2025, 17:28
Євро зросло на міжбанку, а долар лишається стабільним
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 22 вересня
|
Закриття 22 вересня
|
Зміни
|
41,37/41,40
|
41,37/41,40
|
0/0
|
48,59/48,61
|
48,72/48,74
|
13/13
Офіційний курс: долар — 41,38 грн, євро — 48,73 грн.
Середній курс у банках: 41,10−41,60 грн/долар, 48,30−48,98 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,24−41,30, євро — 48,68−48,85 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі