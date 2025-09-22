Китай наказав призупинити бізнес з токенізації активів у Гонконгу — джерела

Китайський регулятор (CSRC) неофіційно порекомендував деяким місцевим брокерським компаніям призупинити свою діяльність з токенізації реальних активів (RWA) у Гонконгу. Цей крок є сигналом про занепокоєння Пекіна щодо можливих ризиків, пов'язаних з бумом на офшорному ринку цифрових активів, пише Reuters.

Причини

За даними двох джерел, знайомих із ситуацією, щонайменше два провідні брокери отримали в останні тижні неофіційну вказівку від CSRC утриматися від ведення RWA-бізнесу за межами материкового Китаю.

Одне з джерел повідомило, що ця вказівка спрямована на посилення управління ризиками у новій сфері та на те, щоб переконатися, що заявлені компаніями токенізовані активи мають під собою реальну та надійну основу.

Контраст регуляторних підходів

Цей крок Пекіна різко контрастує з політикою самого Гонконгу, який протягом останнього року докладає максимум зусиль, щоб стати глобальним хабом для цифрових активів. У той час як материковий Китай ще у 2021 році офіційно заборонив торгівлю та майнінг криптовалют, Гонконг, навпаки, створює сприятливе регуляторне середовище для залучення криптобізнесу.

Це призвело до справжнього ажіотажу: десятки китайських фінансових компаній, як-от GF Securities та China Merchant Bank International, в останні місяці почали активно запускати в Гонконгу продукти на базі RWA.

Ринок RWA та його потенціал

Токенізація реальних активів (RWA) — це процес перетворення традиційних активів, як-от акції, облігації чи нерухомість, на цифрові токени на блокчейні. За даними RWA.xyz, глобальний ринок RWA наразі оцінюється у $29 мільярдів, але, за прогнозами, до 2030 року він може перевищити $2 трильйони.