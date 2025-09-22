Нацбанк визначив нові курси валют на вівторок, 23 вересня. Євро зросло на 31 копійку, а долар на 13 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
22 вересня 2025, 15:31
Гривня падає: НБУ встановив нові курси валют
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 41,3811 грн. Це на 13 копійок більше, ніж у понеділок (41,2502).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,7304, що на 31 копійку більше, ніж у понеділок (48,4215).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,3590 (у понеділок курс був 11,4420).
Джерело: Мінфін
