Гривня падає: НБУ встановив нові курси валют

Нацбанк визначив нові курси валют на вівторок, 23 вересня. Євро зросло на 31 копійку, а долар на 13 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 41,3811 грн. Це на 13 копійок більше, ніж у понеділок (41,2502).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,7304, що на 31 копійку більше, ніж у понеділок (48,4215).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,3590 (у понеділок курс був 11,4420).

