22 вересня 2025, 17:54

Pfizer купує розробника ліків для схуднення Metsera за $7,3 млрд

Фармацевтичний гігант Pfizer оголосив про придбання компанії Metsera, що спеціалізується на розробці препаратів для лікування ожиріння. Вартість угоди може сягнути $7,3 мільярда, враховуючи майбутні платежі, і є спробою Pfizer закріпитися на одному з найгарячіших ринків у сучасній медицині, пише у понеділок, 22 вересня Reuters.

Фармацевтичний гігант Pfizer оголосив про придбання компанії Metsera, що спеціалізується на розробці препаратів для лікування ожиріння.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди та реакція ринку

Pfizer заплатить $47,50 за акцію Metsera, що є премією у 43% до останньої ціни закриття. Угода також передбачає додаткові виплати у розмірі $22,50 за акцію в разі досягнення певних етапів у розробці та комерціалізації препаратів.

На тлі цієї новини акції Metsera на позабіржових торгах злетіли майже на 60% до $53,16, тоді як акції Pfizer зросли приблизно на 2%.

Стратегічний крок після невдач

Це придбання є стратегічним кроком для Pfizer після низки невдач у власних розробках препаратів для схуднення. Раніше компанія була змушена припинити розробку своєї таблетки через побічні ефекти.

Конкуренція на ринку

Глобальний ринок ліків для лікування ожиріння, який, за прогнозами, до початку 2030-х років може сягнути $150 мільярдів, наразі переживає справжній бум. Домінують на ньому компанії Novo Nordisk (з препаратами Ozempic та Wegovy) та Eli Lilly, які ведуть запеклу боротьбу за лідерство. Придбання Metsera є спробою Pfizer наздогнати лідерів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
