Акції золотодобувних компаній зростають після рекордного зростання цін на золото

Акції золотодобувних компаній зросли у ході передторгової сесії у понеділок, оскільки ціни на золото досягли нового рекордного максимуму після рішення Федеральної резервної системи зменшити відсоткові ставки минулого тижня. Про це пише Investing.com.

Індекс NYSE Arca Gold Miners виріс у понеділок на 1% до рекордного максимуму.

Ціни на золото збільшилися на 1,1% протягом сесії, досягнувши рекордного максимуму $3 727,31 за унцію.

За словами аналітика Scotiabank Овайса Хабіба, ціни на золото зросли після зниження процентної ставки «завдяки попиту на безпечні активи, покупкам з боку центральних банків та послабленню долара».

Декілька золотодобувних компаній продемонстрували значне зростання у передторговій сесії. Agnico Eagle Mines лідирувала зі зростанням на 13,3%, тоді як Barrick Mining зросла на 3,1%. Newmont додала 2,9%, а Kinross Gold піднялася на 2,8%.

Серед інших помітних компаній, що показали зростання, були Wheaton Precious Metals, яка додала 2%, Alamos Gold зі зростанням на 2,4% та Equinox Gold, яка зросла на 2,3%.