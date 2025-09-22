Нацкомісія доповнила список SCAM-проєктів

НКЦПФР додала до списку сумнівних інвестпроєктів три проєкти. Про це йдеться у повідомленні Комісії.

Хто потрапив до списку

Школа трейдингу Михайла Рудковського.

TFH/Topfin

Trade Bino

Наразі список містить 447 сумнівних проєктів. Їх можна переглянути на сайті в розділі «Захист прав інвесторів».

До сумнівних інвестиційних проєктів відносять діяльність, у якій простежуються ознаки шахрайського залучення коштів. Перелік таких ознак доступний за посиланням.