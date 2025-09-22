НКЦПФР додала до списку сумнівних інвестпроєктів три проєкти. Про це йдеться у повідомленні Комісії.
22 вересня 2025, 16:59
Нацкомісія доповнила список SCAM-проєктів
Хто потрапив до списку
- Школа трейдингу Михайла Рудковського.
- TFH/Topfin
- Trade Bino
Наразі список містить 447 сумнівних проєктів. Їх можна переглянути на сайті в розділі «Захист прав інвесторів».
Нагадаємо
До сумнівних інвестиційних проєктів відносять діяльність, у якій простежуються ознаки шахрайського залучення коштів. Перелік таких ознак доступний за посиланням.
