У НАЗК не ведуть облік криптоактивів чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не веде окремого обліку декларацій, в яких посадовці вказують криптовалюту, та не узагальнює дані про виявлені порушення, пов'язані з цими активами. Таким чином, реальний обсяг криптовалютних статків українських чиновників залишається невідомим. Про це пише видання The Page із посиланням на офіційну відповідь НАЗК.

Відсутність статистики

Видання намагалося отримати від НАЗК відповіді на низку питань, зокрема, про загальний обсяг задекларованих криптовалют, кількість посадовців, що їх задекларували, та кількість виявлених порушень.

У відповідь в агентстві пояснили, що хоча вони і перевіряють відомості про криптовалюту в рамках повних перевірок декларацій (вона вказується у розділі «Нематеріальні активи»), окрема статистика по ній не ведеться.

«Узагальнена інформація про кількість виявлених фактів декларування недостовірних відомостей про криптовалюти, а також облік декларацій, в яких задекларовано криптовалюту, у НАЗК не ведеться, оскільки ведення такої статистики законодавством не передбачено», — зазначили в агентстві.

Чому криптовалюта є «головним болем» для антикорупційних органів?

Криптовалюти створюють унікальні виклики для систем фінансового контролю та декларування в усьому світі, і Україна не є винятком.

Ключові проблеми: