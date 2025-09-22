Multi від Мінфін
22 вересня 2025, 15:29

У НАЗК не ведуть облік криптоактивів чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не веде окремого обліку декларацій, в яких посадовці вказують криптовалюту, та не узагальнює дані про виявлені порушення, пов'язані з цими активами. Таким чином, реальний обсяг криптовалютних статків українських чиновників залишається невідомим. Про це пише видання The Page із посиланням на офіційну відповідь НАЗК.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відсутність статистики

Видання намагалося отримати від НАЗК відповіді на низку питань, зокрема, про загальний обсяг задекларованих криптовалют, кількість посадовців, що їх задекларували, та кількість виявлених порушень.

У відповідь в агентстві пояснили, що хоча вони і перевіряють відомості про криптовалюту в рамках повних перевірок декларацій (вона вказується у розділі «Нематеріальні активи»), окрема статистика по ній не ведеться.

«Узагальнена інформація про кількість виявлених фактів декларування недостовірних відомостей про криптовалюти, а також облік декларацій, в яких задекларовано криптовалюту, у НАЗК не ведеться, оскільки ведення такої статистики законодавством не передбачено», — зазначили в агентстві.

Чому криптовалюта є «головним болем» для антикорупційних органів?

Криптовалюти створюють унікальні виклики для систем фінансового контролю та декларування в усьому світі, і Україна не є винятком.

Ключові проблеми:

  • Складність верифікації: На відміну від банківського рахунку чи нерухомості, право власності на які легко перевірити через офіційні реєстри, підтвердити володіння криптовалютою значно складніше. Посадовець може вказати будь-яку суму на неіснуючому гаманці, і спростувати це вкрай важко. З іншого боку, він може не декларувати реальні криптоактиви, сподіваючись, що їх не знайдуть.
  • Анонімність та транскордонність: Багато криптовалют дозволяють проводити транзакції з високим рівнем анонімності, а їхній транскордонний характер ускладнює відстеження потоків коштів.
  • Відсутність єдиної методології оцінки: Вартість криптовалют є надзвичайно волатильною. Це створює проблему, як саме оцінювати актив на момент декларування.
  • Законодавча невизначеність: Поки в Україні остаточно не ухвалено законодавство про оподаткування та регулювання віртуальних активів, у НАЗК та інших органів немає повноцінних інструментів для роботи з ними.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
