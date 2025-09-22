У росії різко зріс попит на страхування житла від прильотів

У росії спостерігається різке зростання попиту на страхування житла від ризиків, пов'язаних з ударами українських безпілотників. Найбільші страхові компанії країни фіксують значне збільшення кількості відповідних запитів з початку року. Про це пише російське видання «Комерсант».

Кожен четвертий страхується

Зростання попиту підтверджують у низці провідних страхових компаній.

«Наразі кожен четвертий поліс страхування майна фізичних осіб укладається з урахуванням ризику прильоту дронів», — повідомив віцепрезидент «РЕСО-Гарантии» Ігор Іванов.

У «Совкомбанк Страховании» зазначили, що питання про компенсацію в разі удару безпілотника підіймається кожним третім клієнтом.

Оцінка ринку

За оцінками фінансового експерта Андрія Бархоти, кількість запитів на такі страховки може обчислюватися сотнями тисяч у прикордонних з Україною регіонах та десятками тисяч — у більш віддалених.

Він також оцінює, що обсяг ринку страхування від прильотів безпілотників у 2025 році зріс у кілька разів і наразі становить від 25 до 40 млрд рублів.

Видання зазначає, що покриття збитків від падіння дронів та їхніх уламків вже включено до більшості стандартних програм страхування житлової нерухомості.