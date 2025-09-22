Multi від Мінфін
22 вересня 2025, 14:38

Бернар Арно та бізнес-еліта Франції виступили проти податку на багатство

Французька бізнес-еліта жорстко розкритикувала ініціативу лівих запровадити податок на багатство. Зокрема, проти цієї ідеї виступив власник LVMH Бернар Арно, назвавши її згубною для економіки. Попри опір бізнесу, ініціатива користується значною підтримкою громадськості. Про цеповідомляє Forbes з посиланням на FT та Le Monde.

Французька бізнес-еліта жорстко розкритикувала ініціативу лівих запровадити податок на багатство.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Законодавці від лівих сил у Франції, спираючись на ідеї економіста Габріеля Цукмана, наполягають на введенні податку у розмірі 2% з активів людей, чий статок перевищує 100 млн євро. Це стосується близько 1800 найбагатших громадян країни і торкнеться активів, включно з акціями компаній та нереалізованим прибутком.

Мільярдер Бернар Арно заявив, що ця ініціатива є «відвертим бажанням зруйнувати французьку економіку» і особистим випадом проти нього. Підтримав його й співзасновник криптогаманця Ledger Ерік Ларшевек, назвавши податок «колективізмом і комунізмом».

Засновники технологічних стартапів попереджають, що такий підхід змусить їх продавати частки бізнесу або брати кредити, щоб сплатити податкові рахунки, що може «задушити інновації».

У відповідь на різкі звинувачення бізнесмена, лідер соціалістів Олівʼє Фор написав у соцмережі X, що економіку руйнує не новий податок, а «відсутність будь-якого патріотизму» з боку ультрабагатих. Сам економіст Габріель Цукман відкинув нападки, назвавши їх «безпідставними» і заявив, що «нервозність не дає права на наклеп». Його позицію підтримав економіст Томас Пікетті, який звинуватив Арно у «базіканні нісенітниці» і назвав безглуздою тезу про те, що новий податок «поставить французьку економіку на коліна».

Попри жорстку критику від бізнес-еліти, ідея податку на багатих має широку підтримку серед населення. Нещодавнє опитування показало, що 86% французів підтримують пропозицію Цукмана.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kanarej
Kanarej
22 вересня 2025, 17:16
#
Просто начнется исход богатых людей в более разумные юрисдикции, и комуняки получат дырку от бублика вместо увеличения поступлений от налогов. Заявления по поводу «не хочешь платить сколько скажем — значит не патриот» — это вообще чисто популистский аргумент. Интересно наблюдать из самоубивающейся Украины, где латентные комуняки дорвавшиеся до власти маскируются под националистов и патриотов, как Европа точно так же убивает и себя. Україна — це таки Європа :)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
