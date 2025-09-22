Стейблкоїн від MetaMask досяг капіталізації у $65 млн після запуску

Новий стейблкоїн mUSD, запущений розробниками популярного криптогаманця MetaMask, за перший тиждень продемонстрував стрімке зростання, а його загальна пропозиція в обігу сягнула $65 мільйонів. Це значне зростання порівняно з приблизно $15 мільйонами, зафіксованими на початку минулого тижня, пише The Block.

Деталі запуску та розподіл

Стейблкоїн mUSD, який прив'язаний до долара США у співвідношенні 1:1 та забезпечений «високоякісними, високоліквідними доларовими еквівалентами», офіційно запрацював минулого понеділка.

Згідно з даними Dune Analytics, переважна більшість випущених mUSD (88,2%) була розгорнута на блокчейні другого рівня Linea, а решта (11,8%) — на основному блокчейні Ethereum.

Контекст ринку та технологічні партнери

Запуск mUSD відбувається на тлі зростаючого інтересу до стейблкоїнів після ухвалення в США закону GENIUS Act. Загальна капіталізація доларових стейблкоїнів наразі становить майже $280 мільярдів.

Для випуску свого стейблкоїна MetaMask використовує платформу Bridge від платіжного гіганта Stripe та децентралізовану інфраструктуру від проєкту M0.