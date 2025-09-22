Побоювання щодо тарифів США змінюють споживчі звички в єврозоні — дослідження ЄЦБ

Споживачі єврозони змінюють свої моделі споживання через очікувані тарифи США, згідно з дослідженням Європейського центрального банку, опублікованим у понеділок.

Деталі

Стаття в Економічному бюлетені ЄЦБ показала, що споживачі відмовляються від американських товарів та скорочують витрати на товари не першої необхідності, оскільки невизначеність щодо тарифів тримає значну частину економіки блоку у стані невизначеності.

«У відповідь на побоювання, пов'язані з тарифами, споживачі помітно змінюють свої звички витрачання коштів», — заявив ЄЦБ у звіті.

Незважаючи на накопичення значних заощаджень із періоду пандемії, споживачі єврозони залишаються обережними щодо покупок протягом усього 2025 року.

Ця нерішучість виникає на тлі невизначеності щодо потенційних тарифів, яка продовжує впливати на ключові економічні сектори по всій єврозоні.

Дослідження підкреслює, як міжнародна торгова напруженість безпосередньо впливає споживчу поведінку лише на рівні домогосподарств, навіть до формального запровадження будь-яких тарифів.

Нагадаємо

7 серпня 2025 року додаткові американські імпортні тарифи по Європейському Союзу та іншим торговим партнерам США набули чинності.

27 липня на зустрічі в Шотландії Трамп та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися про укладання торгової угоди. За словами Трампа, США збережуть мито на товари з ЄС на рівні 15 відсотків у всіх галузях, крім постачання сталі та алюмінію — на них діятиме ставка у 50 відсотків. Це вдвічі менше, ніж названа раніше Трампом ставка 30 відсотків на більшу частину європейського експорту.

Зі свого боку ЄС призупинив запровадження підготовлених заходів у відповідь, які включали надбавки на загальну суму 93 мільярди євро.

Крім того, фон дер Ляєн від імені ЄС пообіцяла додаткові інвестиції в економіку США у розмірі 600 мільярдів доларів (510 мільярдів євро). У рамках торговельної угоди ЄС також закупить у США енергоносії на 750 млрд. доларів (638 млрд. євро). Також ЄС має намір скасувати мита на автомобілі із США.