Економіка росії зупиняється, але ринок праці ускладнює тиск Заходу — The Economist

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 вересня 2025, 11:34

Економіка росії зупиняється, але ринок праці ускладнює тиск Заходу — The Economist

Економіка росії демонструє чіткі ознаки різкого сповільнення після періоду зростання, спричиненого військовими витратами. Проте неочікувано сильний ринок праці з рекордно низьким безробіттям та високими реальними зарплатами створює подушку соціальної стабільності, що ставить під сумнів сподівання Заходу на швидкий економічний колапс, який би змусив владіміра путіна сісти за стіл переговорів, пише The Economist.

Економіка росії демонструє чіткі ознаки різкого сповільнення після періоду зростання, спричиненого військовими витратами.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Початок спаду

Після короткої рецесії у 2022 році, російська економіка у 2023−24 роках переживала бум. Однак зараз ця «вечірка» закінчилася. У липні зростання ВВП склало лише 0,4% у річному вимірі, а індекси ділової активності вказують на скорочення протягом кількох місяців.

Причинами сповільнення є:

  • Завершення фіскального стимулювання: Уряд рф припинив масове вливання грошей в економіку, яке спостерігалося у 2023 році.
  • Жорстка монетарна політика: Високі процентні ставки центробанку стримують споживання та стимулюють заощадження.

Валютні надходження від експорту товарів з рф у першому кварталі 2025 року впали до $96 млрд, порівняно із $155 млрд на початку 2022 року. На динаміку надходжень тиснуть укріплення рубля, нижчі світові ціни на нафту та дорогі запозичення.

Вплив санкцій та обхідні шляхи

Вплив санкцій на економіку залишається неоднозначним. З одного боку, видобуток нафти падає, а експортні доходи значно скоротилися порівняно з початком 2022 року. З іншого — цей спад частково пояснюється і ринковими факторами.

Досвід показує, що санкції, хоч і завдають шкоди, але їх можна обійти. Процвітає індустрія реекспорту західних товарів до росії через треті країни, а в деяких випадках росія переходить на бартер, щоб уникнути міжнародних фінансових розрахунків.

Парадокс ринку праці та настрої населення

На тлі сповільнення економіки, ринок праці демонструє аномальну міцність. Реальні заробітні плати та рівень зайнятості знаходяться на історичних максимумах. Це, своєю чергою, підтримує високі споживчі настрої.

Висновки для Заходу

Як зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент, світ спостерігає за гонкою: «як довго протримається українська армія проти того, як довго протримається російська економіка». Поточна ситуація свідчить, що покладатися лише на економічний колапс росії — це довга та непевна стратегія.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає bovn и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами