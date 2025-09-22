Економіка росії зупиняється, але ринок праці ускладнює тиск Заходу — The Economist

Економіка росії демонструє чіткі ознаки різкого сповільнення після періоду зростання, спричиненого військовими витратами. Проте неочікувано сильний ринок праці з рекордно низьким безробіттям та високими реальними зарплатами створює подушку соціальної стабільності, що ставить під сумнів сподівання Заходу на швидкий економічний колапс, який би змусив владіміра путіна сісти за стіл переговорів, пише The Economist.

Початок спаду

Після короткої рецесії у 2022 році, російська економіка у 2023−24 роках переживала бум. Однак зараз ця «вечірка» закінчилася. У липні зростання ВВП склало лише 0,4% у річному вимірі, а індекси ділової активності вказують на скорочення протягом кількох місяців.

Причинами сповільнення є:

Завершення фіскального стимулювання: Уряд рф припинив масове вливання грошей в економіку, яке спостерігалося у 2023 році.

Жорстка монетарна політика: Високі процентні ставки центробанку стримують споживання та стимулюють заощадження.

Валютні надходження від експорту товарів з рф у першому кварталі 2025 року впали до $96 млрд, порівняно із $155 млрд на початку 2022 року. На динаміку надходжень тиснуть укріплення рубля, нижчі світові ціни на нафту та дорогі запозичення.

Вплив санкцій та обхідні шляхи

Вплив санкцій на економіку залишається неоднозначним. З одного боку, видобуток нафти падає, а експортні доходи значно скоротилися порівняно з початком 2022 року. З іншого — цей спад частково пояснюється і ринковими факторами.

Досвід показує, що санкції, хоч і завдають шкоди, але їх можна обійти. Процвітає індустрія реекспорту західних товарів до росії через треті країни, а в деяких випадках росія переходить на бартер, щоб уникнути міжнародних фінансових розрахунків.

Парадокс ринку праці та настрої населення

На тлі сповільнення економіки, ринок праці демонструє аномальну міцність. Реальні заробітні плати та рівень зайнятості знаходяться на історичних максимумах. Це, своєю чергою, підтримує високі споживчі настрої.

Висновки для Заходу

Як зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент, світ спостерігає за гонкою: «як довго протримається українська армія проти того, як довго протримається російська економіка». Поточна ситуація свідчить, що покладатися лише на економічний колапс росії — це довга та непевна стратегія.