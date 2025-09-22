Аналітик: долар впаде, якщо Трамп виграє справу про звільнення члена правління ФРС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 вересня 2025, 11:47

Аналітик: долар впаде, якщо Трамп виграє справу про звільнення члена правління ФРС

Долар США опиниться під загрозою падіння, якщо Верховний суд стане на бік президента Дональда Трампа у справі про його спробу звільнити члена правління Федеральної резервної системи (ФРС) Лізу Кук. Таке рішення матиме далекосяжні наслідки для незалежності ФРС та монетарної політики. Таку думку висловила аналітик Commerzbank Ту Лан Нгуєн, пише WSJ.

Долар США опиниться під загрозою падіння, якщо Верховний суд стане на бік президента Дональда Трампа у справі про його спробу звільнити члена правління Федеральної резервної системи (ФРС) Лізу Кук.
Lisa Cook / CNBC

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Наслідки для незалежності ФРС

На думку аналітика, якщо Трамп виграє справу, це стане чітким сигналом, що будь-який посадовець ФРС, який не погоджується з його вимогами щодо зниження процентних ставок, може бути звільнений. Це значно підвищить імовірність швидших та більш суттєвих знижень ставок у майбутньому, що є негативним фактором для долара.

Тест для Верховного суду

Крім того, це рішення покаже, чи підтримує Верховний суд президента Трампа в питаннях розширення його повноважень. Це, своєю чергою, може мати значення і для інших важливих справ, зокрема, щодо законності запроваджених ним торговельних мит.

Чому незалежність центрального банку є такою важливою?

Незалежність центрального банку (в США — Федеральної резервної системи) від політичного впливу уряду є одним із наріжних каменів сучасної ринкової економіки.

Навіщо вона потрібна?

  • Контроль над інфляцією: Головне завдання центробанку — забезпечувати стабільність цін. Іноді для цього доводиться ухвалювати непопулярні рішення, як-от підвищення процентних ставок, що сповільнює економіку. Політики, які думають про наступні вибори, майже завжди виступають за «дешеві гроші» та низькі ставки для стимулювання економіки, навіть якщо це розганяє інфляцію. Незалежність дозволяє центробанку діяти в довгострокових інтересах економіки, а не в короткострокових інтересах політиків.
  • Довіра інвесторів: Міжнародні інвестори довіряють валюті та облігаціям країни лише тоді, коли впевнені, що її центральний банк є професійною та незалежною інституцією, а не «кишеньковим» органом уряду.

Спроба президента звільнити члена правління ФРС за незгоду з його політикою є прямою атакою на цей фундаментальний принцип.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 вересня 2025, 13:09
#
Виявляється, курс долара залежить від якоїсь жирної афроамериканки, яка навіть не співвласник, а найнятий працівник… Оце дива… Самим не смішно?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає penetrator1963 и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами