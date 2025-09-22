Аналітик: долар впаде, якщо Трамп виграє справу про звільнення члена правління ФРС

Долар США опиниться під загрозою падіння, якщо Верховний суд стане на бік президента Дональда Трампа у справі про його спробу звільнити члена правління Федеральної резервної системи (ФРС) Лізу Кук. Таке рішення матиме далекосяжні наслідки для незалежності ФРС та монетарної політики. Таку думку висловила аналітик Commerzbank Ту Лан Нгуєн, пише WSJ.

Наслідки для незалежності ФРС

На думку аналітика, якщо Трамп виграє справу, це стане чітким сигналом, що будь-який посадовець ФРС, який не погоджується з його вимогами щодо зниження процентних ставок, може бути звільнений. Це значно підвищить імовірність швидших та більш суттєвих знижень ставок у майбутньому, що є негативним фактором для долара.

Тест для Верховного суду

Крім того, це рішення покаже, чи підтримує Верховний суд президента Трампа в питаннях розширення його повноважень. Це, своєю чергою, може мати значення і для інших важливих справ, зокрема, щодо законності запроваджених ним торговельних мит.

Чому незалежність центрального банку є такою важливою?

Незалежність центрального банку (в США — Федеральної резервної системи) від політичного впливу уряду є одним із наріжних каменів сучасної ринкової економіки.

Навіщо вона потрібна?

Контроль над інфляцією: Головне завдання центробанку — забезпечувати стабільність цін. Іноді для цього доводиться ухвалювати непопулярні рішення, як-от підвищення процентних ставок, що сповільнює економіку. Політики, які думають про наступні вибори, майже завжди виступають за «дешеві гроші» та низькі ставки для стимулювання економіки, навіть якщо це розганяє інфляцію. Незалежність дозволяє центробанку діяти в довгострокових інтересах економіки, а не в короткострокових інтересах політиків.

Довіра інвесторів: Міжнародні інвестори довіряють валюті та облігаціям країни лише тоді, коли впевнені, що її центральний банк є професійною та незалежною інституцією, а не «кишеньковим» органом уряду.

Спроба президента звільнити члена правління ФРС за незгоду з його політикою є прямою атакою на цей фундаментальний принцип.

