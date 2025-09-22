Multi від Мінфін
22 вересня 2025, 10:15

Експерти попереждають про здорожчання отвочів та фруктів

У серпні українці зекономили на овочах та фруктах, які суттєво подешевшали. Проте експерти попереджають: сезонне здешевлення добігає кінця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

У серпні українці зекономили на овочах та фруктах, які суттєво подешевшали.
Фото: depositphotos

Що відбувається з цінами

Споживчі ціни на овочі впали одразу на 12,7 %, а на фрукти — на 10,2 %. Крім того, на 1 % подешевшав цукор.

Водночас інші продукти харчування подорожчали: макарони — на 0,3 %, м’ясо та м’ясопродукти — на 2 %, яйця — на 2,3 %.

Минулоріч у серпні подешевшали лише фрукти (-7,4 %), тоді як падіння цін на овочі було зафіксовано в липні 2024 року (-19,6 %). У серпні ж 2024-го їх вартість зросла на 5,2 %.

Теперішня тенденція дозволяє українцям зекономити на базових продуктах, однак фахівці попереджають: ефект сезонного здешевлення невдовзі вичерпається.

Прогнози на вересень

Очікуваний урожай овочів перевищує минулорічний на 5,3 %. Тому у вересні суттєвих змін у цінах не прогнозують.

За даними Мінфіну, ціни на моркву, буряк і огірки майже не змінились, тоді як помідори, перець та цибуля демонструють невелике зростання. Капуста та картопля продовжують дешевшати.

Інфляційний ефект

Фахівці наголошують, що овочі й надалі стримуватимуть інфляцію, але їхній вплив поступово слабшає. Тим часом по інших групах товарів очікується наростання інфляційного тиску.

Це означає, що зростання цін на продукти харчування, за винятком сезонних овочів, у найближчі місяці може прискоритися.

