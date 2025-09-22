Прем'єр-міністр Індії закликав індійців відмовитися від іноземних товарів, зокрема із США

Після введення Трампом 50% тарифу на імпорт індійських товарів Моді звернувся до країни із закликом відмовитися від іноземної продукції, передусім американського виробництва. Про це повідомляє Reuters .

Деталі

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в публічному зверненні в неділю попросив громадян припинити використання товарів іноземного виробництва і замість цього купувати місцеві, наголосивши на самостійності виробництва у той час, коли торговельні зв'язки зі Сполученими Штатами зіпсувалися.

Зауваживши, що країна змушена реагувати на введення 50-відсоткових тарифів на індійські товари, Моді закликав до внутрішнього бойкоту американських брендів, які мають колосальну популярність в Індії. Йдеться передусім про McDonald's, Pepsi, Apple та деякі інші.

У своєму зверненні Моді згадав Свадеші — рух, що виник наприкінці 19 століття й відстоював розвиток національних промисловості й ремесла, водночас бойкотуючи британські товари й відроджуючи місцеве виробництво.

Нарендра Моді закликав відновити принципи Свадеші й слідувати ним.