Попит зростає: 7,9 тис. імпортованих легковиків до 5 років придбали у серпні

У минулому місяці українці придбали 7,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

Впродовж серпня український автопарк поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років склали 35% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 51%. Далі йдуть: бензинові авто — 35%, гібридні — 9%; дизельні — 4%; авто з ГБО — 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: