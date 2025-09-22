У минулому місяці українці придбали 7,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
22 вересня 2025, 9:36
Попит зростає: 7,9 тис. імпортованих легковиків до 5 років придбали у серпні
Впродовж серпня український автопарк поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років склали 35% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 51%. Далі йдуть: бензинові авто — 35%, гібридні — 9%; дизельні — 4%; авто з ГБО — 1%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- TESLA Model Y — 827 од.;
- TESLA Model 3 — 452 од.;
- KIA Niro — 275 од.;
- NISSAN Rogue — 274 од.;
- MAZDA CX5 — 233 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 217 од.;
- HYUNDAI Kona — 186 од.;
- CHEVROLET Bolt — 159 од.;
- FORD Escape — 148 од.;
- AUDI Q5 — 145 од.
