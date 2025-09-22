Україна за вісім місяців експортувала курячих яєць на $119,5 мільйона

Українські виробники у січні-серпні 2025 року експортували майже 1,4 млрд штук курячих яєць на суму $119,5 млн. Про це повідомили в асоціації «Союз птахівників України» з посиланням на дані Держмитслужби.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«За 8 місяців Україна експортувала майже 1,4 млрд штук яєць. <…> В грошовому еквіваленті виручка за 8 місяців поточного року становила $119,5 млн, що в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, у серпні 2025 року з України було поставлено 168,2 млн яєць на суму %16,4 млн. Фахівці зауважили, що відносно серпня торік експорт зріс на 81,9%.

Хто купував українські яйця

Головними покупцями українських яєць протягом січня-серпня були Хорватія (10,9%), Велика Британія (10,6%) та Іспанія (11%).

Найбільші обсяги поставок у серпні було здійснено до Іспанії — 37,1 млн штук, Чехії — 28,9 млн та Польщі — 21,7 млн яєць.