Українські виробники у січні-серпні 2025 року експортували майже 1,4 млрд штук курячих яєць на суму $119,5 млн. Про це повідомили в асоціації «Союз птахівників України» з посиланням на дані Держмитслужби.
22 вересня 2025, 8:54
Україна за вісім місяців експортувала курячих яєць на $119,5 мільйона
«За 8 місяців Україна експортувала майже 1,4 млрд штук яєць. <…> В грошовому еквіваленті виручка за 8 місяців поточного року становила $119,5 млн, що в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року», — йдеться в повідомленні.
Зокрема, у серпні 2025 року з України було поставлено 168,2 млн яєць на суму %16,4 млн. Фахівці зауважили, що відносно серпня торік експорт зріс на 81,9%.
Хто купував українські яйця
Головними покупцями українських яєць протягом січня-серпня були Хорватія (10,9%), Велика Британія (10,6%) та Іспанія (11%).
Найбільші обсяги поставок у серпні було здійснено до Іспанії — 37,1 млн штук, Чехії — 28,9 млн та Польщі — 21,7 млн яєць.
Джерело: Мінфін
