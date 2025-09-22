Multi від Мінфін
22 вересня 2025, 8:37

Уряд хоче встановити прожитковий мінімум на рівні фактичного споживання

У Верховній Раді перебувають законопроєкти, якими пропонується повернути прожитковому мінімуму його первинну соціальну природу та встановлювати його на рівні фактичного споживчого кошика. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

У Верховній Раді перебувають законопроєкти, якими пропонується повернути прожитковому мінімуму його первинну соціальну природу та встановлювати його на рівні фактичного споживчого кошика.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Зазначається, що нині прожитковий мінімум використовується як розрахункова величина для великої кількості виплат, що не відповідає його соціальному призначенню.

Для вирішення цього питання законопроєктами № 13466, 13467, 13468 та 13469 передбачено запровадження базової величини як умовної грошової одиниці, яка не має соціального навантаження. Це створить можливість для підвищення розміру прожиткового мінімуму та наблизити його до фактичного прожиткового мінімуму, інформує Улютін.

Читайте також: Гетманцев пропонує встановити прожитковий мінімум у 2026 році на рівні 4700 грн

«До ухвалення цієї ініціативи ми не можемо здійснити перегляд прожиткового мінімуму, адже він створить значний тиск на бюджети соціальних фондів та інші бюджети», — наголосив він.

Прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум та мінімальну зарплату планують змінити вперше з 2024 року. Вони дещо зростуть, у 2025 році їх не переглядали:

  • мінімальна зарплата — з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);
  • загальний прожитковий мінімум з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);
  • прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);
  • прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2361 грн до 2595 (+9,9%).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін



