Уряд хоче встановити прожитковий мінімум на рівні фактичного споживання

У Верховній Раді перебувають законопроєкти, якими пропонується повернути прожитковому мінімуму його первинну соціальну природу та встановлювати його на рівні фактичного споживчого кошика. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Деталі

Зазначається, що нині прожитковий мінімум використовується як розрахункова величина для великої кількості виплат, що не відповідає його соціальному призначенню.

Для вирішення цього питання законопроєктами № 13466, 13467, 13468 та 13469 передбачено запровадження базової величини як умовної грошової одиниці, яка не має соціального навантаження. Це створить можливість для підвищення розміру прожиткового мінімуму та наблизити його до фактичного прожиткового мінімуму, інформує Улютін.

«До ухвалення цієї ініціативи ми не можемо здійснити перегляд прожиткового мінімуму, адже він створить значний тиск на бюджети соціальних фондів та інші бюджети», — наголосив він.

Прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум та мінімальну зарплату планують змінити вперше з 2024 року. Вони дещо зростуть, у 2025 році їх не переглядали: