Зменшення залежності від Visa та Mastercard: ЄС погодив дорожню карту для цифрового євро

Міністри фінансів Європейського Союзу досягли «компромісу» щодо запуску цифрового євро . Ця нова валюта покликана стати альтернативою платіжним системам Visa та Mastercard , які зараз домінують на ринку. Про це повідомляє Reuters.

Навіщо Європі цифрова валюта

Дискусії про цифрове євро — по суті, електронний гаманець, підтриманий Європейським центральним банком (ЄЦБ), — активізувалися на тлі бажання ЄС зменшити свою залежність від інших країн у ключових сферах, як-от фінанси, енергетика та оборона.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард представила цифрове євро як інструмент для зниження залежності від американських платіжних систем і як відповідь на глобальне просування стейблкоїнів, прив'язаних до долара США.

Однак, проєкт поки що не отримав законодавчого схвалення. Депутати та банкіри висловлюють занепокоєння, що цифрова валюта може:

зменшити обсяги коштів у банках;

виявитися занадто дорогою;

порушити приватність користувачів.

Ключові домовленості

На зустрічі в Копенгагені міністри фінансів ЄС, Крістін Лагард та єврокомісар Валдіс Домбровскіс узгодили наступні кроки. Головним компромісом стало надання міністрам права вирішувати:

чи буде цифрова валюта випущена;

яким буде ліміт на кількість цифрових євро, які зможе тримати кожен житель. Це має зменшити побоювання щодо масового виведення коштів із банків.

«Компроміс, якого ми досягли, полягає в тому, що перш ніж ЄЦБ ухвалить остаточне рішення про випуск (цифрового євро, — ред.), буде можливість для обговорення в Раді ЄС», — заявив голова зустрічей міністрів фінансів Паскаль Донохью.

Проєкт затримується

Незважаючи на прогрес, законодавча робота над цифровим євро відстає від графіків. Європейська комісія запропонувала відповідний закон ще в червні 2023 року, але Європейський парламент та Європейська рада ще не дали свого схвалення.

ЄЦБ сподівається, що законодавство буде ухвалене до червня 2026 року, після чого знадобиться ще від 2,5 до 3 років для фактичного запуску цифрового євро.

Деякі країни ЄС мають власні національні системи цифрових платежів, але жодна з них не приймається в усіх 27 країнах блоку.

«Цифрове євро — це не лише засіб платежу, а й політична заява щодо суверенітету Європи та її спроможності здійснювати платежі, зокрема транскордонні, використовуючи європейську інфраструктуру та рішення», — сказала Лагард на пресконференції.