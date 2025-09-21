Зменшення залежності від Visa та Mastercard: ЄС погодив дорожню карту для цифрового євро

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 вересня 2025, 12:13

Зменшення залежності від Visa та Mastercard: ЄС погодив дорожню карту для цифрового євро

Міністри фінансів Європейського Союзу досягли «компромісу» щодо запуску цифрового євро. Ця нова валюта покликана стати альтернативою платіжним системам Visa та Mastercard, які зараз домінують на ринку. Про це повідомляє Reuters.

Міністри фінансів Європейського Союзу досягли «компромісу» щодо запуску цифрового євро.
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Навіщо Європі цифрова валюта

Дискусії про цифрове євро — по суті, електронний гаманець, підтриманий Європейським центральним банком (ЄЦБ), — активізувалися на тлі бажання ЄС зменшити свою залежність від інших країн у ключових сферах, як-от фінанси, енергетика та оборона.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард представила цифрове євро як інструмент для зниження залежності від американських платіжних систем і як відповідь на глобальне просування стейблкоїнів, прив'язаних до долара США.

Однак, проєкт поки що не отримав законодавчого схвалення. Депутати та банкіри висловлюють занепокоєння, що цифрова валюта може:

  • зменшити обсяги коштів у банках;
  • виявитися занадто дорогою;
  • порушити приватність користувачів.

Ключові домовленості

На зустрічі в Копенгагені міністри фінансів ЄС, Крістін Лагард та єврокомісар Валдіс Домбровскіс узгодили наступні кроки. Головним компромісом стало надання міністрам права вирішувати:

  • чи буде цифрова валюта випущена;
  • яким буде ліміт на кількість цифрових євро, які зможе тримати кожен житель. Це має зменшити побоювання щодо масового виведення коштів із банків.

«Компроміс, якого ми досягли, полягає в тому, що перш ніж ЄЦБ ухвалить остаточне рішення про випуск (цифрового євро, — ред.), буде можливість для обговорення в Раді ЄС», — заявив голова зустрічей міністрів фінансів Паскаль Донохью.

Проєкт затримується

Незважаючи на прогрес, законодавча робота над цифровим євро відстає від графіків. Європейська комісія запропонувала відповідний закон ще в червні 2023 року, але Європейський парламент та Європейська рада ще не дали свого схвалення.

ЄЦБ сподівається, що законодавство буде ухвалене до червня 2026 року, після чого знадобиться ще від 2,5 до 3 років для фактичного запуску цифрового євро.

Деякі країни ЄС мають власні національні системи цифрових платежів, але жодна з них не приймається в усіх 27 країнах блоку.

«Цифрове євро — це не лише засіб платежу, а й політична заява щодо суверенітету Європи та її спроможності здійснювати платежі, зокрема транскордонні, використовуючи європейську інфраструктуру та рішення», — сказала Лагард на пресконференції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами