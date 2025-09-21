Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 010 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 101 610 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 вересня 2025, 8:44
Втрати ворога за 20 вересня: 1 010 російських окупантів, 29 ракет та 553 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 1101610 (+1010) осіб
- танків — 11193 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23281 (+1) од
- артилерійських систем — 32952 (+25) од
- РСЗВ — 1492 (+0) од
- засоби ППО — 1218 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 61598 (+553)
- крилаті ракети — 3747 (+29)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 62245 (+77)
- спеціальна техніка — 3969 (+1)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі