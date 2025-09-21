Multi від Мінфін
21 вересня 2025, 10:18

Стейблкоїн PayPal USD тепер доступний на восьми нових блокчейнах

PayPal, один із найбільших у світі платіжних сервісів, оголосив про значне розширення свого стейблкоїна PayPal USD (PYUSD). Про це повідомляє Incrypted.

PayPal, один із найбільших у світі платіжних сервісів, оголосив про значне розширення свого стейблкоїна PayPal USD (PYUSD).
Фото: PayPal

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тепер PYUSD підтримується на восьми додаткових блокчейнах, серед яких:

  • Tron
  • Avalanche
  • Aptos
  • Abstract
  • Ink
  • Sei
  • Stable
  • Stellar

Цікаво, що дві вже існуючі версії на Berachain і Flow оновлять до нового стандарту PYUSD0. Це робить стейблкоїн PayPal одним із найдоступніших на ринку, розширюючи його екосистему за межі Ethereum, Solana та Arbitrum.

Як працює розширення

Розширення стало можливим завдяки інтеграції з інфраструктурою LayerZero та мостом Stargate Hydra. Ці технології забезпечують безперешкодні кросчейн-перекази (переміщення активів між різними блокчейнами).

За словами розробників, нова версія PYUSD повністю сумісна з оригінальною, що дозволяє користувачам вільно переміщати свої активи.

Читайте також: Інвестиції-2025: від готівки до крипти — які інструменти вибрати українцям

Порівняння з конкурентами

Хоча PYUSD значно розширив своє охоплення, він все ще відстає від лідерів ринку за капіталізацією:

  • USDT: підтримується на 12 мережах, капіталізація — $171,49 млрд.
  • USDC: підтримується на 25 мережах, капіталізація — $74,14 млрд.
  • PYUSD: займає 10 місце з капіталізацією близько $1,39 млрд.

Таким чином, PayPal робить важливий крок для посилення своїх позицій на ринку стейблкоїнів, але йому ще належить подолати значний шлях, щоб наздогнати своїх головних конкурентів.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
