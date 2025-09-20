Хаос в аеропортах Європи: кібератака спричинила збої у системі реєстрації

Кібератака на постачальника послуг для систем реєстрації пасажирів і посадки на рейси спричинила значні збої у кількох великих європейських аеропортах, зокрема в лондонському Хітроу, Брюсселі та Берліні. В результаті цього багато рейсів було затримано або скасовано. Про це повідомляє Reuters.

Деталі кібератаки

Компанія Collins Aerospace, що надає послуги для реєстрації авіапасажирів, повідомила про технічні проблеми. Через кібератаку автоматизовані системи стали непрацездатними, тому реєстрація та посадка на рейси здійснювалися лише у ручному режимі.

Представники аеропорту Брюсселя заявили, що збій «має великий вплив на розклад польотів і, на жаль, спричинить затримки та скасування рейсів». Наразі провайдер працює над усуненням проблеми.

Рекомендації для пасажирів

Аеропорти, що зазнали збоїв, порадили пасажирам, які мали вилітати в суботу, обов'язково уточнити статус свого рейсу в авіакомпанії перед тим, як вирушати до аеропорту.

Зазначається, що найбільший аеропорт Німеччини, у Франкфурті, а також аеропорт у Цюриху не постраждали від атаки.