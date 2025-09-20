Зеленський: Україна частково відкриває експорт зброї

Україна дозволить обмежений експорт зброї, щоб залучити додаткові кошти на фінансування власного виробництва. Відповідна концепція має бути розроблена протягом двох тижнів. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Мета

Зеленський пояснив, що Україна може виробляти деякі види озброєння в обсягах, які перевищують потреби Сил оборони та можливості оплати. «Керований експорт» покликаний покрити дефіцит фінансування, що дозволить збільшити виробництво, зокрема, дронів для фронту.

Президент наголосив, що забезпечення Сил оборони залишається головним пріоритетом. Після цього йде поповнення українських арсеналів, і лише на третьому місці — «керований експорт».

Яка зброя піде на експорт

За словами Зеленського, серед озброєння, яке може бути експортовано, є те, що виробляється в надлишку. Наприклад:

морські дрони;

протитанкова зброя;

деякі інші види.

Експортні платформи та контроль

Протягом двох тижнів буде представлено концепт трьох нових експортних платформ, що передбачають співпрацю з:

США;

європейськими партнерами;

іншими країнами світу, які підтримують Україну та зацікавлені в її озброєнні.

За словами президента, особлива увага буде приділятися надійному експортному контролю, щоб убезпечити українські технології та зброю від потрапляння до рук росіян та їхніх союзників.