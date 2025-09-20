Агропродукція в Україні скоротилася на 8,4% у річному вимірі — Держстат

В Україні за січень-серпень 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції знизився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Загальний спад: Індекс сільськогосподарської продукції склав 91,6% від торішнього рівня.

Спад за секторами:

Рослинництво: виробництво скоротилося на 9,7%.

Тваринництво: виробництво знизилося на 4,9%.

Ситуація в господарствах

Сільськогосподарські підприємства зазнали більших втрат — їхнє виробництво скоротилося до 90,4% від торішнього показника. Водночас у господарствах населення ситуація дещо краща, з індексом 93,7%.

Регіональні відмінності

Найбільше падіння зафіксовано в Донецькій області, де обсяги виробництва становлять лише 53,6% від торішнього рівня. Також значне зниження спостерігається у Херсонській (72,2%), Дніпропетровській (78,5%) та Полтавській (79,0%) областях.

Водночас деякі регіони демонструють зростання. Найбільший приріст зафіксовано у Львівській (+2%) та Івано-Франківській (+0,6%) областях.