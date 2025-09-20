Національний банк протягом тижня, з 15 по 19 вересня, не здійснював купівлі валюти на міжбанківському ринку, натомість продав $651,50 млн. Для порівняння, тижнем раніше чистий обсяг продажу становив $442,62 млн. Про це свідчать дані НБУ.
20 вересня 2025, 9:17
НБУ припинив купівлю валюти на міжбанку та збільшив продаж
Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $208,88 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $38,05 млн;
- продав $24 994,93 млн;
- чистий продаж валюти — $24 956,88 млн.
Джерело: Мінфін
