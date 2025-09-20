НБУ припинив купівлю валюти на міжбанку та збільшив продаж

Національний банк протягом тижня, з 15 по 19 вересня, не здійснював купівлі валюти на міжбанківському ринку, натомість продав $651,50 млн. Для порівняння, тижнем раніше чистий обсяг продажу становив $442,62 млн. Про це свідчать дані НБУ.