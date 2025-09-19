Сі Цзіньпін поговорив з Трампом: про що домовились лідери країн

Президент Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю, 19 вересня, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої закликав американську сторону уникати обмежувальних торговельних заходів. Розмова відбулася на тлі спроб обох країн знизити напруженість у відносинах та вирішити долю популярного застосунку TikTok. Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство «Сіньхуа», передає Bloomberg.

Ключові теми розмови

Згідно з повідомленням, Сі Цзіньпін також заявив Трампу, що уряд Китаю поважає бажання компаній у їхніх намаганнях фіналізувати угоду щодо продажу соціальної мережі TikTok, що належить ByteDance Ltd.

Крім того, лідери обговорили продовження поточної угоди, що передбачає відкат деяких тарифів та експортних обмежень.

Ця довгоочікувана розмова відбулася напередодні завершення термінів, встановлених Трампом для вирішення ситуації з TikTok. Раніше президент США висловлював очікування, що угоду буде досягнуто.

TikTok: у чому суть конфлікту?

Конфлікт навколо TikTok є одним із центральних у технологічному та геополітичному протистоянні між США та Китаєм.

Позиція США:

Американські спецслужби та політики висловлюють занепокоєння, що китайська компанія-власник TikTok, ByteDance, може передавати персональні дані мільйонів американських користувачів уряду Китаю. Також існують побоювання, що Пекін може використовувати алгоритми TikTok для поширення пропаганди та впливу на громадську думку в США. Саме тому адміністрація Трампа вимагає, щоб американський сегмент TikTok був проданий американській компанії, щоб усунути ці ризики для національної безпеки.

Позиція Китаю:

Пекін розглядає вимоги США як акт економічного тиску та спробу позбавити китайську компанію її успішного глобального бізнесу. Водночас заява Сі Цзіньпіна про те, що він «поважає бажання компаній», може бути сигналом готовності до компромісу, який дозволить ByteDance продати бізнес, зберігши при цьому обличчя.

Чому це важливо

Телефонна розмова між лідерами двох найбільших економік світу є важливим дипломатичним сигналом, що свідчить про бажання обох сторін уникнути подальшої ескалації торговельної та технологічної війни.

Коментарі Сі Цзіньпіна щодо TikTok є ключовими. Вони можуть бути розцінені як неофіційне «зелене світло» від Пекіна на завершення угоди з продажу американського бізнесу TikTok. Це знімає одну з головних перешкод, оскільки раніше існували побоювання, що китайський уряд може заблокувати будь-яку угоду.

Для ринків це позитивна новина, яка зменшує невизначеність. Вона дає надію на те, що сторонам вдасться знайти компромісне рішення не лише щодо TikTok, а й щодо більш широких торговельних питань. Це може призвести до продовження тимчасового перемир'я щодо мит та стабілізації напружених відносин між Вашингтоном та Пекіном, принаймні на деякий час.