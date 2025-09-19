Золото продовжує зростати після зниження ставки ФРС, націлюючись на $4000

Ціни на золото у п'ятницю, 19 вересня, зросли, готуючись завершити п'ятий тиждень поспіль у плюсі. Головним драйвером ралі стало перше цього року зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, яке зміцнило очікування інвесторів щодо подальшого пом'якшення монетарної політики, пише Reuters.

Реакція на рішення ФРС

У середу американський центробанк очікувано знизив ключову ставку на 0,25 в.п. Хоча ФРС висловила застереження щодо стійкої інфляції, ринки розцінили цей крок як початок циклу пом'якшення. Одразу після цього рішення ціна на золото оновила історичний максимум, сягнувши $3707 за унцію, перш ніж дещо скоригуватися.

У п'ятницю спотове золото торгувалося на рівні $3653 за унцію, додавши 0,3%. З початку року дорогоцінний метал зріс у ціні майже на 39%.

«Золото залишається досить сильним і просто взяло паузу після ФРС. Бичачий тренд залишається незмінним, нові максимуми неминучі, і реально ми можемо побачити $4000 до кінця року», — зазначив ринковий стратег RJO Futures Боб Хаберкорн.

Подальші сигнали та ринкові настрої

Очікування подальших дій ФРС підкріплюються коментарями її представників. Президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що ризики на ринку праці виправдовували зниження ставки цього тижня і, ймовірно, вимагатимуть подальших знижень на наступних двох засіданнях.

На тлі зростання золота, інші дорогоцінні метали також демонстрували позитивну динаміку: срібло зросло на 0,9%, а платина — на 0,6%.