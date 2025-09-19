Multi від Мінфін
19 вересня 2025, 19:31

ЄС визначить розмір «Репараційного кредиту» для України після оцінки від МВФ

Європейська комісія очікує на оцінку Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо фінансових потреб України на найближчі два роки, перш ніж визначити остаточний обсяг «Репараційного кредиту». Цей інноваційний механізм має на меті надати Україні фінансування, використовуючи прибутки від заморожених російських активів. Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

Європейська комісія очікує на оцінку Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо фінансових потреб України на найближчі два роки, перш ніж визначити остаточний обсяг «Репараційного кредиту».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працюватиме «Репараційний кредит«

Ідея, яку просуває Єврокомісія, полягає в тому, щоб надати Україні позику з використанням грошових коштів від заморожених російських активів, не зачіпаючи при цьому прав росії на ці активи.

«Ми зараз працюємо над усіма модальностями, над термінами, над обсягами. Для обсягів нам буде важливо побачити оцінку МВФ щодо фінансових потреб України», — повідомив Домбровскіс.

За його словами, МВФ наразі завершує цю роботу. Передбачається, що Україна повертатиме цей кредит лише після того, як отримає від росії репарації за завдані війною збитки.

Позиції країн ЄС: від підтримки до скепсису

Ідея отримує різну реакцію всередині ЄС. Міністр фінансів Іспанії Карлос Куерпо заявив, що очікує на пропозицію від Комісії у жовтні і що його країна «буде її підтримувати».

Натомість міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем висловив скептицизм. Він назвав пропозицію «досить туманною» і наголосив, що пов'язані з нею ризики мають бути розділені між усіма країнами-членами ЄС.

Контекст заморожених активів

Нагадаємо, в країнах G7 заморожено близько $300 мільярдів активів російського центробанку. Переважна їх частина знаходиться в Європі, зокрема, в бельгійському депозитарії Euroclear (€194 млрд). З цієї суми близько €170 мільярдів вже перетворилися на валюту, оскільки термін дії цінних паперів, у які вони були вкладені, сплив.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
