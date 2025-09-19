Курс гривні у парах з доларом та євро у п'ятницю, 19 вересня, впав у середньому на 30 копійок на міжбанківських торгах. Про це свідчать дані «Мінфіну».
19 вересня 2025, 17:34
Гривня різко впала на міжбанку у п'ятницю
|
Відкриття 19 вересня
|
Закриття 19 вересня
|
Зміни
|
41,07/41,11
|
41,37/41,40
|
30/29
|
48,33/48,36
|
48,65/48,67
|
32/31
Офіційний курс: долар по 41,25 грн, євро по 48,42 грн.
Середній курс у банках: 41,03−41,50 грн/долар, 48,30−48,90 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,22−41,29, євро — 48,60−48,75 грн.
Джерело: Мінфін
