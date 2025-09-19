Історичний дебют: ETF на XRP та Dogecoin показали рекордні обсяги торгів

Спотові біржові фонди (ETF) на базі криптовалют XRP та Dogecoin здійснили історичний дебют на ринку США, продемонструвавши сукупний обсяг торгів у $54,7 мільйона за перший день. Цей потужний старт свідчить про шалений попит інвесторів на регульований доступ до альткоїнів, що виходить за межі біткоїна та Ethereum . Про це пише CoinDesk.

XRP-ETF — найуспішніший запуск року

Найбільший ажіотаж викликав REX-Osprey XRP ETF, що торгується під тікером XRPR. За перший день обсяг торгів по ньому сягнув $37,7 мільйона, що, за даними аналітика Bloomberg Еріка Балчунаса, робить його найуспішнішим запуском ETF у 2025 році. Фонд надає інвесторам прямий доступ до спотової ціни XRP.

ETF на Dogecoin підтвердив попит на мемкоїни

Водночас ETF на Dogecoin під тікером DOJE також показав сильний результат, наторгувавши на $17 мільйонів. Це підкреслює попит як роздрібних, так і інституційних інвесторів на отримання доступу до мемкоїнів через структуровані та регульовані фінансові продукти.

Обидва фонди отримали лістинг на біржі Cboe BZX Exchange.

Наслідки для крипто-ETF

Аналітики зазначають, що успішний дебют цих продуктів може відкрити шлях для схвалення ETF на інші популярні альткоїни. Очікується, що нові фонди значно розширять ліквідність та нададуть інвесторам нові можливості для диверсифікації своїх криптовалютних портфелів.