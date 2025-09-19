Нацбанк встановив курси валют на понеділок, 22 вересня. Долар лишається незмінним, а євро подешевшало на 37 копійок. Про це свідчать дані НБУ.
19 вересня 2025, 15:31
Євро подешевшало, долар стабільний: НБУ встановив курси валют на понеділок
Курс долара
На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 41,2502грн. У п'ятницю курс був 41,2488.
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,4215, що на 37 копійок менше, ніж у п'ятницю (48,7850).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,4618 (у п'ятницю курс був 11,3590).
