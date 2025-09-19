Євро подешевшало, долар стабільний: НБУ встановив курси валют на понеділок

Нацбанк встановив курси валют на понеділок, 22 вересня. Долар лишається незмінним, а євро подешевшало на 37 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 41,2502грн. У п'ятницю курс був 41,2488.

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,4215, що на 37 копійок менше, ніж у п'ятницю (48,7850).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,4618 (у п'ятницю курс був 11,3590).

