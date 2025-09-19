Україна веде переговори з партнерами про фінансування зарплат військових

Уряд України веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо залучення їхніх коштів для фінансування сектору безпеки та оборони. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді, повідомляє ЕП.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Відповідаючи на запитання народного депутата, Марченко підтвердив, що Україна пропонує партнерам фінансувати не лише цивільні, а й оборонні потреби, зокрема, зарплати українських військових.

«Ми переконуємо партнерів спрямовувати ресурси не лише на громадянські потреби, а й на сектор безпеки та оборони», — наголосив міністр.

Пошук надійних джерел фінансування

За словами Марченка, це питання є одним із ключових пріоритетів, поставлених президентом перед урядом. Мета — знайти надійні джерела для покриття оборонних витрат у середньостроковій перспективі.

Міністерство оборони вже підготувало необхідні розрахунки, визначивши кількість військових та обсяги фінансування, що дозволить сформувати основу для подальших спільних дій.

Марченко додав, що фінансування армії може стати частиною майбутнього пакета гарантій безпеки для України.

«Є готовність та розуміння, що це питання буде вирішено. Сподіваюся, скоро зможемо говорити про конкретні домовленості», — підсумував міністр.