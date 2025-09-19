АТБ включили до «клубу білого бізнесу», але сам «клуб» скорочується

ТОВ «АТБ-Маркет», ключове підприємство корпорації АТБ, було включено до «клубу білого бізнесу» — переліку платників податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства. Оновлений список, до якого увійшли 7149 компаній оприлюднила Державна податкова служба.

Скорочення кількості учасників

Як зазначив голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, поточний, четвертий, перелік сумлінних платників податків став найменшим за кількістю учасників. Для порівняння, у першому переліку, сформованому в грудні 2024 року, було понад 8200 компаній. Водночас понад 6000 платників стабільно залишаються у списку з моменту його створення.

Зростання ролі «білого бізнесу»

Попри скорочення кількості, частка податків, сплачених саме учасниками «клубу», зростає.

«Якщо під час формування перших переліків ця частка становила 9,55%, то нині вже 13,26%», — зазначив Гетманцев.

За його словами, значна частина платників не потрапляє до переліку через формальне порушення — несвоєчасне подання звітності.

Показники АТБ

Включення до «клубу» підтверджує репутацію АТБ як одного з найбільших платників податків країни. За даними самої корпорації, лише ТОВ «АТБ-Маркет» за перше півріччя 2025 року сплатило 14,35 млрд грн податків. Загалом група компаній АТБ за цей період перерахувала до бюджетів усіх рівнів 18,02 млрд грн, що на 35,9% більше, ніж роком раніше.