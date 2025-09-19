Multi від Мінфін
19 вересня 2025, 16:09

АТБ включили до «клубу білого бізнесу», але сам «клуб» скорочується

ТОВ «АТБ-Маркет», ключове підприємство корпорації АТБ, було включено до «клубу білого бізнесу» — переліку платників податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства. Оновлений список, до якого увійшли 7149 компаній оприлюднила Державна податкова служба.

ТОВ «АТБ-Маркет», ключове підприємство корпорації АТБ, було включено до «клубу білого бізнесу» — переліку платників податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скорочення кількості учасників

Як зазначив голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, поточний, четвертий, перелік сумлінних платників податків став найменшим за кількістю учасників. Для порівняння, у першому переліку, сформованому в грудні 2024 року, було понад 8200 компаній. Водночас понад 6000 платників стабільно залишаються у списку з моменту його створення.

Зростання ролі «білого бізнесу»

Попри скорочення кількості, частка податків, сплачених саме учасниками «клубу», зростає.

«Якщо під час формування перших переліків ця частка становила 9,55%, то нині вже 13,26%», — зазначив Гетманцев.

За його словами, значна частина платників не потрапляє до переліку через формальне порушення — несвоєчасне подання звітності.

Показники АТБ

Включення до «клубу» підтверджує репутацію АТБ як одного з найбільших платників податків країни. За даними самої корпорації, лише ТОВ «АТБ-Маркет» за перше півріччя 2025 року сплатило 14,35 млрд грн податків. Загалом група компаній АТБ за цей період перерахувала до бюджетів усіх рівнів 18,02 млрд грн, що на 35,9% більше, ніж роком раніше.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

