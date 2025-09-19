Закордонні інвестори вкладуть понад $100 мільйонів в українські оборонні технології

Чотири компанії зі США та Європи планують інвестувати в український оборонно-технологічний сектор понад $100 млн. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками міжнародного заходу Brave1 Defense Tech Valley 2025, що пройшов у Львові 16−17 вересня.

Деталі

NUNC Capital (Нідерланди) надасть 20 мільйонів євро на створення масштабування перспективних оборонних компаній в Україні;

Фонд Verne Capital (Німеччина) інвестує 25 мільйонів євро в українські оборонні інновації;

Фонд Varangians (Швеція) оголосив про масштабний план інвестування в Україну та вже закрив першу угоду, деталі якої будуть розкриті незабаром;

Oedipus INC незабаром оголосять про амбітну співпрацю з українським defense tech;

Swarmer, який розробляє технологію «рою дронів», залучив $15 мільйонів від американських інвестиційних фондів на чолі з Broadband Capital Investments.

«За рік середній чек інвестицій в українські компанії зріс з 300 тисяч до 1 мільйона доларів. Це свідчить про довіру та готовність інвесторів масштабувати свої вкладення в перевірені рішення, які створюють українці», — зазначив Федоров.