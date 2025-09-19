Єврокомісія схвалила новий пакет санкцій проти росії

Європейська комісія схвалила новий, 19-й, пакет санкцій проти росії. Про це на брифінгу повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо.

«Ми можемо сьогодні підтвердити, що комісія затвердила новий пакет санкцій проти росії», — повідомила речниця Єврокомісії.

За її словами, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас нададуть подробиці у пресрелізі, який буде опубліковано пізніше.

Зазначимо, що для набуття чинності пакет має бути затверджений Радою Євросоюзу. Після голосування рішення вважатиметься остаточно ухваленим.