Кеті Вуд та ОАЕ інвестують $300 млн у футбольний бізнес, який буде купувати Solana

Відома американська інвесторка Кеті Вуд та група інвесторів з Абу-Дабі вкладають $300 мільйонів у публічну футбольну холдингову компанію Brera Holdings, яка оголосила про початок накопичення криптовалюти Solana (SOL) у своїх корпоративних резервах. Ця новина спровокувала вибухове зростання акцій компанії, які за одну сесію злетіли на 225%, пише FT.

Деталі угоди та реакція ринку

Інвестиційний раунд очолили фонд Pulsar Group з Абу-Дабі та компанія Кеті Вуд ARK Invest. Після оголошення про угоду та нову крипто-стратегію, акції Brera Holdings, що торгуються на Nasdaq, на піку зростали майже на 600%.

Компанія буде перейменована на Solmate і планує провести подвійний лістинг своїх акцій у Об'єднаних Арабських Еміратах, що, як очікується, «значно прискорить накопичення SOL».

Новий тренд: корпоративні крипто-скарбниці

Ця угода є останнім прикладом у серії угод, де невеликі публічні компанії залучають капітал, щоб наслідувати успіх компанії Strategy Майкла Сейлора, ринкова вартість якої злетіла до $100 млрд завдяки накопиченню біткоїнів.

Водночас як зазначають оглядачі, акції багатьох таких компаній останнім часом впали і торгуються нижче вартості криптовалюти, яку вони тримають. Наприклад, акції компанії Eightco, яка минулого тижня оголосила про купівлю токенів проєкту Worldcoin, після початкового злету на 3000% впали на 72%.

Команда та стратегія Solmate

Новим CEO компанії стане Марко Санторі, колишній головний юрист криптобіржіKraken та партнер у фонді Pantera Capital. До ради директорів також увійде відомий консервативний економіст Артур Лаффер. Повідомляється, що саме його участь стала вирішальною для Кеті Вуд, яка називала Лаффера своїм «ментором».

Brera Holdings, зареєстрована в Ірландії, володіє частками у футбольних клубах в Італії, Північній Македонії, Мозамбіку та Монголії.