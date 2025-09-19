Кеті Вуд та ОАЕ інвестують $300 млн у футбольний бізнес, який буде купувати Solana

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 вересня 2025, 15:07

Кеті Вуд та ОАЕ інвестують $300 млн у футбольний бізнес, який буде купувати Solana

Відома американська інвесторка Кеті Вуд та група інвесторів з Абу-Дабі вкладають $300 мільйонів у публічну футбольну холдингову компанію Brera Holdings, яка оголосила про початок накопичення криптовалюти Solana (SOL) у своїх корпоративних резервах. Ця новина спровокувала вибухове зростання акцій компанії, які за одну сесію злетіли на 225%, пише FT.

Відома американська інвесторка Кеті Вуд та група інвесторів з Абу-Дабі вкладають $300 мільйонів у публічну футбольну холдингову компанію Brera Holdings, яка оголосила про початок накопичення криптовалюти Solana (SOL) у своїх корпоративних резервах.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди та реакція ринку

Інвестиційний раунд очолили фонд Pulsar Group з Абу-Дабі та компанія Кеті Вуд ARK Invest. Після оголошення про угоду та нову крипто-стратегію, акції Brera Holdings, що торгуються на Nasdaq, на піку зростали майже на 600%.

Компанія буде перейменована на Solmate і планує провести подвійний лістинг своїх акцій у Об'єднаних Арабських Еміратах, що, як очікується, «значно прискорить накопичення SOL».

Новий тренд: корпоративні крипто-скарбниці

Ця угода є останнім прикладом у серії угод, де невеликі публічні компанії залучають капітал, щоб наслідувати успіх компанії Strategy Майкла Сейлора, ринкова вартість якої злетіла до $100 млрд завдяки накопиченню біткоїнів.

Водночас як зазначають оглядачі, акції багатьох таких компаній останнім часом впали і торгуються нижче вартості криптовалюти, яку вони тримають. Наприклад, акції компанії Eightco, яка минулого тижня оголосила про купівлю токенів проєкту Worldcoin, після початкового злету на 3000% впали на 72%.

Команда та стратегія Solmate

Новим CEO компанії стане Марко Санторі, колишній головний юрист криптобіржіKraken та партнер у фонді Pantera Capital. До ради директорів також увійде відомий консервативний економіст Артур Лаффер. Повідомляється, що саме його участь стала вирішальною для Кеті Вуд, яка називала Лаффера своїм «ментором».

Brera Holdings, зареєстрована в Ірландії, володіє частками у футбольних клубах в Італії, Північній Македонії, Мозамбіку та Монголії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 33 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами