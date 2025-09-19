Уряд може знову збільшити оборонні видатки держбюджету-2025

Україна може вкотре переглянути державний бюджет на 2025 рік, щоб збільшити фінансування сектору безпеки та оборони. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи у Верховній Раді, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами міністра фінансів, необхідність додаткових витрат зумовлена ситуацією на полі бою.

«Ми зараз проводимо відповідні консультації… знаходимо оптимальне рішення, яким чином ці видатки будуть спрямовані і коли. Ми, звичайно, до вас звернемося, як тільки таке рішення буде готове», — заявив Марченко, закликаючи депутатів поставитися до цієї ініціативи з розумінням.

Міністр фінансів запевнив, що необхідний ресурс для покриття додаткових витрат є. Хоча точну суму він не назвав, за даними джерел, мова йде про збільшення видатків на 300 млрд грн.

Цікаво, що раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про прискорення виділення Україні 6 млрд євро за програмою ERA, що має бути здійснено вже в жовтні замість грудня. Ці кошти надійдуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Нагадаємо

Держбюджет на 2025 рік був затверджений з доходами у 2,3 трлн грн і видатками в 3,9 трлн грн. Наприкінці липня уряд уже збільшував видатки на 400,5 млрд грн для потреб оборони.

У 2024 році доходи бюджету склали 3,1 трлн грн, що на 16,8% більше, ніж у попередньому році, а видатки зросли на 11,6%, досягнувши 4,4 трлн грн.