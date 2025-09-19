Волл-стріт оновила історичні максимуми на тлі угоди Nvidia-Intel та сильного звіту FedEx

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 вересня 2025, 13:57

Волл-стріт оновила історичні максимуми на тлі угоди Nvidia-Intel та сильного звіту FedEx

Фондові ринки США у четвер завершили торги на рекордних максимумах по всьому спектру індексів. Головними драйверами оптимізму стали нещодавнє зниження процентної ставки ФРС, новини про стратегічне партнерство між Nvidia та Intel, а також сильний квартальний звіт від логістичного гіганта FedEx. Про це пише аналітик Zacks Марк Вікері.

Фондові ринки США у четвер завершили торги на рекордних максимумах по всьому спектру індексів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Широке ринкове ралі

Усі основні індекси закрилися на рекордних позначках:

  • Dow Jones зріс на 0,27% до 46 142 пунктів.
  • S&P 500 додав 0,48%, досягнувши 6631 пункта.
  • Nasdaq злетів на 0,94% до 22 470 пунктів.
  • Russell 2000, індекс компаній малої капіталізації, зріс на 2,60% і оновив свій максимум вперше з листопада 2021 року.

На тлі зниження ставок ФРС дохідність державних облігацій продовжила зростати: 10-річні папери досягли 4,12%.

Nvidia інвестує $5 млрд в Intel

Головною корпоративною новиною дня стала угода між двома технологічними гігантами. Nvidia інвестувала $5 мільярдів в Intel для створення спільних продуктів, що поєднають ШІ-прискорювачі Nvidia з процесорами Intel. Ця новина призвела до злету акцій Intel майже на 23%, що стало найкращим денним показником для компанії за останні 40 років. Акції Nvidia додали ще 3,5%.

FedEx перевершує очікування

Після закриття торгів логістична компанія FedEx оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал, який значно перевершив очікування аналітиків як за доходами, так і за прибутком. Компанія також підвищила свій прогноз по виручці на весь фінансовий рік. На тлі цих новин акції FDX на позабіржових торгах зросли на 7,6%.

Чому це важливо

Четвер на Волл-стріт став днем «ідеального шторму» позитивних новин, які підтвердили найоптимістичніші сценарії для ринку.

  • М'яка монетарна політика: Зниження ставки ФРС днем раніше забезпечило ринок «паливом» у вигляді дешевших грошей.
  • Сильні корпоративні прибутки: Звіт FedEx довів, що реальний сектор економіки (логістика є його барометром) почувається впевнено і працює краще за очікування.
  • Трансформаційна угода в технологіях: Історичний альянс між Nvidia та Intel свідчить, що революція ШІ продовжує створювати нові партнерства та генерувати величезну вартість.
  • Розширення ралі: Зростання індексу малої капіталізації Russell 2000 до нового максимуму є ключовим сигналом, що зростання перестало бути історією лише кількох техногігантів, а поширюється на всю економіку.

Поєднання цих факторів створює потужний наратив про «м'яку посадку» економіки США, за якої зростання залишається стійким, а ФРС водночас починає пом'якшувати політику. Для інвесторів в акції це є ідеальним сценарієм.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами