Волл-стріт оновила історичні максимуми на тлі угоди Nvidia-Intel та сильного звіту FedEx

Фондові ринки США у четвер завершили торги на рекордних максимумах по всьому спектру індексів. Головними драйверами оптимізму стали нещодавнє зниження процентної ставки ФРС, новини про стратегічне партнерство між Nvidia та Intel, а також сильний квартальний звіт від логістичного гіганта FedEx. Про це пише аналітик Zacks Марк Вікері.

Широке ринкове ралі

Усі основні індекси закрилися на рекордних позначках:

Dow Jones зріс на 0,27% до 46 142 пунктів.

S&P 500 додав 0,48%, досягнувши 6631 пункта.

Nasdaq злетів на 0,94% до 22 470 пунктів.

Russell 2000, індекс компаній малої капіталізації, зріс на 2,60% і оновив свій максимум вперше з листопада 2021 року.

На тлі зниження ставок ФРС дохідність державних облігацій продовжила зростати: 10-річні папери досягли 4,12%.

Nvidia інвестує $5 млрд в Intel

Головною корпоративною новиною дня стала угода між двома технологічними гігантами. Nvidia інвестувала $5 мільярдів в Intel для створення спільних продуктів, що поєднають ШІ-прискорювачі Nvidia з процесорами Intel. Ця новина призвела до злету акцій Intel майже на 23%, що стало найкращим денним показником для компанії за останні 40 років. Акції Nvidia додали ще 3,5%.

FedEx перевершує очікування

Після закриття торгів логістична компанія FedEx оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал, який значно перевершив очікування аналітиків як за доходами, так і за прибутком. Компанія також підвищила свій прогноз по виручці на весь фінансовий рік. На тлі цих новин акції FDX на позабіржових торгах зросли на 7,6%.

Чому це важливо

Четвер на Волл-стріт став днем «ідеального шторму» позитивних новин, які підтвердили найоптимістичніші сценарії для ринку.

М'яка монетарна політика: Зниження ставки ФРС днем раніше забезпечило ринок «паливом» у вигляді дешевших грошей.

Сильні корпоративні прибутки: Звіт FedEx довів, що реальний сектор економіки (логістика є його барометром) почувається впевнено і працює краще за очікування.

Трансформаційна угода в технологіях: Історичний альянс між Nvidia та Intel свідчить, що революція ШІ продовжує створювати нові партнерства та генерувати величезну вартість.

Розширення ралі: Зростання індексу малої капіталізації Russell 2000 до нового максимуму є ключовим сигналом, що зростання перестало бути історією лише кількох техногігантів, а поширюється на всю економіку.

Поєднання цих факторів створює потужний наратив про «м'яку посадку» економіки США, за якої зростання залишається стійким, а ФРС водночас починає пом'якшувати політику. Для інвесторів в акції це є ідеальним сценарієм.