Головний економіст Moody's попереджає про високу ймовірність рецесії в США

Провідний економіст Марк Занді б'є на сполох, заявляючи, що один із ключових індикаторів підняв шанси на рецесію в США до «некомфортно високого» рівня. Він оцінює ймовірність економічного спаду протягом наступних 12 місяців у 48%. Про це пише Business Insider.

Головний тривожний сигнал

У своїх дописах у соцмережі X Марк Занді, головний економіст Moody's Analytics, вказав на різке падіння кількості дозволів на будівництво житла як на головний фактор занепокоєння. За його словами, хоча донедавна цей показник тримався на високому рівні, зараз кількість непроданих будинків зростає через слабкий попит, що змушує забудовників скорочувати плани. В результаті, кількість нових дозволів наближається до мінімумів часів пандемії.

Попередні застереження

Це не перше попередження від Занді. У серпні він описував економіку США як таку, що перебуває на «краю прірви» та «на межі рецесії». Він також раніше заявляв, що навіть очікуване зниження ставок ФРС, ймовірно, не зможе запобігти спаду.

Чому дозволи на будівництво є таким важливим індикатором рецесії?

Це один із найважливіших випереджальних економічних індикаторів. На відміну від ВВП чи даних про безробіття, які описують те, що вже сталося, дозволи на будівництво показують майбутні наміри бізнесу та споживачів.

Як це працює: