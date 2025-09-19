Провідний економіст Марк Занді б'є на сполох, заявляючи, що один із ключових індикаторів підняв шанси на рецесію в США до «некомфортно високого» рівня. Він оцінює ймовірність економічного спаду протягом наступних 12 місяців у 48%. Про це пише Business Insider.
Головний економіст Moody's попереджає про високу ймовірність рецесії в США
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Головний тривожний сигнал
У своїх дописах у соцмережі X Марк Занді, головний економіст Moody's Analytics, вказав на різке падіння кількості дозволів на будівництво житла як на головний фактор занепокоєння. За його словами, хоча донедавна цей показник тримався на високому рівні, зараз кількість непроданих будинків зростає через слабкий попит, що змушує забудовників скорочувати плани. В результаті, кількість нових дозволів наближається до мінімумів часів пандемії.
Попередні застереження
Це не перше попередження від Занді. У серпні він описував економіку США як таку, що перебуває на «краю прірви» та «на межі рецесії». Він також раніше заявляв, що навіть очікуване зниження ставок ФРС, ймовірно, не зможе запобігти спаду.
Чому дозволи на будівництво є таким важливим індикатором рецесії?
Це один із найважливіших випереджальних економічних індикаторів. На відміну від ВВП чи даних про безробіття, які описують те, що вже сталося, дозволи на будівництво показують майбутні наміри бізнесу та споживачів.
Як це працює:
- Будівництво нового житла є величезною інвестицією. Забудовники подають заявки на отримання дозволів лише тоді, коли вони впевнені у майбутньому попиті та стані економіки.
- Різке падіння кількості дозволів (як зараз) є раннім сигналом про те, що забудовники очікують на погіршення економічної ситуації, зниження попиту з боку покупців та скорочують свою активність.
- Оскільки сектор будівництва має великий мультиплікативний ефект (створює попит на будівельні матеріали, меблі, побутову техніку та створює багато робочих місць), його уповільнення часто передує загальному економічному спаду, або рецесії.
Коментарі